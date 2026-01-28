Lala Lajpat Rai Jayanti: 63 की उम्र में पुलिस ने की बर्बरता से पिटाई, टूटने की बजाय भरी हुंकार,’ब्रिटिश शासन के ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगी’

लालाजी इस बात से बेहद चिंतित थे कि भारतीय पूंजी का इस्तेमाल अंग्रेजी बैंकों और कंपनियों को चलाने में तो हो रहा था, लेकिन सारा मुनाफा अंग्रेजों के पास जा रहा था, जबकि भारतीयों को अपनी पूंजी पर मामूली ब्याज से ही संतोष करना पड़ रहा था। उन्होंने अपने एक लेख में इसी भावना को व्यक्त किया और आर्य समाज के राय मूल राज से सहमति जताई, जो लंबे समय से यह मानते थे कि भारतीयों का अपना एक राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए। राय मूल राज के कहने पर लाला लाजपत राय ने अपने कुछ चुनिंदा मित्रों को एक प्रपोजल भेजा। जिसमें भारत का अपना एक स्वदेशी बैंक की स्थापना पर जोर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान बैंक का मुख्यालय लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया गया।