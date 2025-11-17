कई स्विमिंग पूल्स वाली सुपरयॉट, आलीशान महल और निजी चिड़ियाघर… जानिए कैसी है दुबई के क्राउन प्रिंस की लग्जरी लाइफ

दुबई के क्राउन प्रिंस, शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने अपनी पहचान एक लीडर के रूप में बनाई है, जिनमें कमाल की नेतृत्व क्षमता के साथ विनम्रता, सादगी और उदारता भी शामिल है। वे लोगों से बिना किसी झिझक के मिलते हैं। जिससे उन्होंने अपने देश के लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। मगर, उनकी जिंदगी का एक पहलू और भी है, वो है उनकी लाइफ स्टाइल। सादगी पसंद और शांत स्वभाव होने के बावजूद उनकी जिंदगी किसी महंगे ख्वाब से कम नहीं लगती। सुनहरे आलीशान महल, समंदर पर तैरते करोड़ों के यॉट, दुनिया की महंगी से महंगी हजारों लग्जरी कारें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। 1 से 2 अरब डॉलर के बीच की निजी संपत्ति के साथ, शेख हमदान दुनिया के सबसे धनी और प्रभावशाली राजघरानों में से एक हैं।