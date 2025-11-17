Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

कई स्विमिंग पूल्स वाली सुपरयॉट, आलीशान महल और निजी चिड़ियाघर… जानिए कैसी है दुबई के क्राउन प्रिंस की लग्जरी लाइफ

Luxury Life of Dubai Crown Prince: दुबई क्राउन प्रिंस के पास दो सुपरयॉट है। इनमें से एक क्वात्रोएल दुनिया की सबसे शानदार यॉट्स में से एक है। इसमें कई स्विमिंग पूल और एक हेयरड्रेसिंग सैलून वाला स्पा है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

image

Mohammad Hamid

Nov 17, 2025

Dubai Crown Prince Sheikh Hamdan

दुबई क्राउन प्रिंस बेहद लग्जरी लाइफ जीते हैं। (PC: Dubai Media Office Twitter handle/X)

दुबई के क्राउन प्रिंस, शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने अपनी पहचान एक लीडर के रूप में बनाई है, जिनमें कमाल की नेतृत्व क्षमता के साथ विनम्रता, सादगी और उदारता भी शामिल है। वे लोगों से बिना किसी झिझक के मिलते हैं। जिससे उन्होंने अपने देश के लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। मगर, उनकी जिंदगी का एक पहलू और भी है, वो है उनकी लाइफ स्टाइल। सादगी पसंद और शांत स्वभाव होने के बावजूद उनकी जिंदगी किसी महंगे ख्वाब से कम नहीं लगती। सुनहरे आलीशान महल, समंदर पर तैरते करोड़ों के यॉट, दुनिया की महंगी से महंगी हजारों लग्जरी कारें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। 1 से 2 अरब डॉलर के बीच की निजी संपत्ति के साथ, शेख हमदान दुनिया के सबसे धनी और प्रभावशाली राजघरानों में से एक हैं।

हालांकि, ये अनुमान केवल उनकी निजी संपत्ति को लेकर है, उनके परिवार की संपत्ति और अल मकतूम परिवार से जुड़ी व्यापक संपत्ति को देखते हुए उनकी वास्तविक संपत्ति इससे काफी ज्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स का अनुमान है कि शेख हमदान के पिता, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के नेतृत्व वाले अल मकतूम परिवार की कुल संपत्ति 14 अरब डॉलर से 18 अरब डॉलर के बीच है। सच तो यह है कि राजघरानों की संपत्ति इतनी गोपनीय होती है कि असली आंकड़ा शायद इनसे कहीं ज्यादा हो सकता है।

भले ही शेख हमदान की निजी संपत्ति $1 बिलियन से $2 बिलियन के बीच बताई जाती है, लेकिन यह उनके परिवार की कुल संपत्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दर्शाती है। उनकी संपत्ति निजी निवेशों, क्राउन प्रिंस के रूप में उनकी भूमिका और कई इंडस्ट्रीज में उनकी संपत्तियों के जुड़े होने से है।

निजी निवेश

शेख हमदान ने अपनी पूर्व कंपनी जबील इन्वेस्टमेंट्स के जरिए रियल एस्टेट और कमर्शिलय वेंचर्स में खासतौर पर लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट में बड़ा निवेश किया है। जबील इन्वेस्टमेंट्स 2013 से पहले दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा नाम हुआ करती थी, इसको दुबई रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन में मिला दिया गया।

सरकारी और शाही भूमिका

क्राउन प्रिंस और शाही परिवार के एक प्रमुख सदस्य के रूप में, उनकी संपत्ति को उनकी विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं और सरकारी जिम्मेदारियों से भी सपोर्ट मिलता है। जिसमें दुबई एग्जिक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन के रूप में उनका पद और महत्वपूर्ण शहरी विकास में उनकी भागीदारी शामिल है।

लग्जरी प्रॉपर्टीज

अपने निवेशों के अलावा, शेख हमदान के पास शानदार सुपरयॉट, निजी जेट, विदेशी कारें और बेशकीमती कला संग्रह हैं, जो उनकी संपत्ति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शेख हमदान का लग्जरी यॉट का शौक दुनिया जानती है। उनके पास कई बेहद महंगी सुपरयॉट हैं। जिसमें क्वात्रोएल और स्मेराल्डा शामिल हैं।

क्वात्रोएल: यह दुनिया की सबसे शानदार यॉट में से एक है। क्वात्रोएल में उसैन बोल्ट का डिजाइन किया हुआ एक जिम भी है। कई स्विमिंग पूल और एक हेयरड्रेसिंग सैलून वाला स्पा है। 29 क्रू मेंबर्स के साथ 16 मेहमानों की जगह इसमें है। इसकी कीमत $180 मिलियन (1,584 करोड़ रुपये) है और सालाना खर्च करीब $18 मिलियन (158 करोड़ रुपये) है।

स्मेराल्डा: इस यॉट की लंबाई 77 मीटर है, जो अपनी आकर्षक डिजाइन और भव्यता के लिए जानी जाती है।

अपनी यॉट्स के अलावा, शेख हमदान के पास निजी जेट्स भी हैं। खास तौर पर दुबई रॉयल एयर विंग का एक बोइंग 747-400, जिसकी कीमत 100 मिलियन डॉलर (8,800 करोड़ रुपये) से 270 मिलियन डॉलर (2,400 करोड़ रुपये) है। इस प्राइवेट जेट का इस्तेमाल वो अपनी निजी और ऑफिशियल यात्राओं के लिए करते हैं।

लग्जरी कारें

शेख हमदान अपनी लग्जरी कारों के कलेक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। शायद ही कोई लग्जरी कार हो, जो उनके बेड़े में शामिल न हो। इसमें कई लिमिटेड-एडिशन सुपरकार्स शामिल हैं-

  • फेरारी (जिसमें ला फेरारी शामिल है)
  • लैम्बोर्गिनी
  • बुगाती वेरोन ग्रैंड स्पोर्ट विटेस
  • गोल्डन मर्सिडीज

हमदान को लग्जरी कारों में स्पोर्ट्स और SUV दोनों ही बहुत पसंद हैं, खास तौर पर मर्सिडीज AMG G63 जो उनकी फेवरेट है।

आलीशान महल

सुपर लग्जरी कारों और यॉट्स के अलावा शेख हमदान के पास कई लग्जरी प्रॉपर्टीज भी हैं।

जबील पैलेस: उनके रॉयल एस्टेट का केंद्र, जबील पैलेस एक भव्य रॉयल रेजिडेंस है, जो वास्तुशिल्प का एक मास्टरपीस है। पैलेस गोल्डन मार्बल इंटीरियर्स और हरे-भरे बागानों से सजा हुआ है और ये हमदान का निजी निवास होने के साथ-साथ राज्य समारोहों के लिए एक स्थान के रूप में इस्तेमाल होता है। इसकी वैल्यू क्या है, तो जान लीजिए कि ये अनमोल है। इसे दुबई की शान माना जाता है।

निजी हवेलियां: अपने पैलेस के अलावा, शेख हमदान दुबई की कई प्रीमियम जगहों पर कई निजी हवेलियों के मालिक हैं, जिनमें नद अल शेबा शामिल है। ये निजी निवास आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। जैसे कि प्राइवेट सिनेमाहॉल, घुड़सवारी और शानदार आउटडोर स्पेस यहां पर मौजूद हैं।

निजी चिड़ियाघर

शेख हमदान को जानवरों से काफी लगाव है। उनके पास एक चिड़ियाघर भी है। नद अल शेबा के करीब, दुबई डेजर्ट कंजर्वेशन रिजर्व के पास इस निजी चिड़ियाघर में सफेद शेर, जिराफ, हाथी और बाघ सहित कई और विदेशी जानवर हैं। चिड़ियाघर को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सावधानीपूर्वक और बड़ी बारीकी से डिजाइन किया गया है।

Published on:

17 Nov 2025 03:25 pm

Hindi News / Patrika Special / कई स्विमिंग पूल्स वाली सुपरयॉट, आलीशान महल और निजी चिड़ियाघर… जानिए कैसी है दुबई के क्राउन प्रिंस की लग्जरी लाइफ

