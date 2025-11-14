SIP में 15x11x20 के इस फॉर्मूले से आपके पास होंगे 3 करोड़ रुपये, बस करना है यह काम

SIP Calculator: आज लोग कम उम्र से ही नौकरी करने लग जाते हैं। ग्रेजुएशन के साथ-साथ ही इंटर्नशिप शुरू हो जाती है और 22 से 25 साल की उम्र में कॉरपोरेट में जॉब लग जाती है। यही कारण है कि वर्कफोर्स में जेन-Z की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन समस्या यह है कि सैलरी तो अच्छी-खासी आ रही है, लेकिन बचत नहीं हो रही। बहुत से लोगों की यह समस्या रहती है कि कमाते हुए 20-25 साल हो गए लेकिन कुछ भी सेविंग्स नहीं हुई। आज हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, जिससे आप 20 साल में 3 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी मंथली सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्ट करना है।