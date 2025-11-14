SIP में 15x11x20 के इस फॉर्मूले से आपके पास होंगे 3 करोड़ रुपये, बस करना है यह काम

म्यूचुअल फंड एसआईपी में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। (PC: Gemini)
SIP Calculator: आज लोग कम उम्र से ही नौकरी करने लग जाते हैं। ग्रेजुएशन के साथ-साथ ही इंटर्नशिप शुरू हो जाती है और 22 से 25 साल की उम्र में कॉरपोरेट में जॉब लग जाती है। यही कारण है कि वर्कफोर्स में जेन-Z की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन समस्या यह है कि सैलरी तो अच्छी-खासी आ रही है, लेकिन बचत नहीं हो रही। बहुत से लोगों की यह समस्या रहती है कि कमाते हुए 20-25 साल हो गए लेकिन कुछ भी सेविंग्स नहीं हुई। आज हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, जिससे आप 20 साल में 3 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी मंथली सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्ट करना है।
लोग अक्सर कंपाउंडिंग की पावर को हल्के में ले लेते हैं। जबकी इसमें बेसुमार शक्ति है। यह आपकी छोटी-छोटी बचत को लॉन्ग टर्म में बड़े फंड में बदल देती है। कंपाउंडिंग को चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से भी जाना जाता है। समय के साथ जब आपको ब्याज पर ब्याज मिलता जाता है, तो लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा फंड तैयार हो जाता है। इसमें आपके निवेश पर मिला ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है। इस पर जो ब्याज मिलता है, वह फिर मूलधन में जुड़ जाता है। इस तरह आपका निवेश बढ़ता रहता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है।
म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप 15x11x20 के फॉर्मूले से 3 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। आपको किसी म्यूचुअल फंड में 15 हजार रुपये महीने की एसआईपी शुरू करनी होगी। साथ ही आपको 11 फीसदी का एनुअल स्टेप अप रखना है। यानी हर साल अपनी एसआईपी की रकम में 11 फीसदी का इजाफा करना है। आपको यह निवेश 20 साल तक करना होगा।
|विवरण
|राशि (₹)
|मासिक SIP (पहले वर्ष)
|15,000
|एनुअल स्टेप-अप (%)
|11%
|निवेश अवधि
|20 वर्ष
|औसत सालाना रिटर्न
|12%
|कुल निवेश राशि
|1,15,56,510
|कुल ब्याज / रिटर्न
|1,87,76,336
|कुल फंड वैल्यू (20 वर्ष बाद)
|3,03,32,846
लॉन्ग टर्म में हम औसत सालाना रिटर्न 12 फीसदी लेकर चलें, तो इस निवेश से 20 साल में आपके पास 3,03,32,846 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। इसमें 1,15,56,510 रुपये आपकी निवेश राशि होगी। वहीं, 1,87,76,336 रुपये ब्याज आय होगी।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमभरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकर से परामर्श लें।)
