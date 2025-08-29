हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की अनसुनी कहानियां, बेटे अशोक कुमार की जुबानी…Exclusive Interview

ये मांग तो इस देश हर जनमानस की है। जिसे आवाज के रूप में आप मुझसे पूछ रही हैं, तो आप भी उन्हीं में से एक हैं, जो ये सवाल पूछ रही हैं, जो ये समझती हैं कि इस देश की ऐसी शख्सियत को जिसने हॉकी के जरिए एक खेल जगत का साम्राज्य स्थापित किया। देश को सम्मान दिलाया। उनको इस पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए था। वो ऐसी शख्सियत थे कि उस जमाने में जब हम कुछ नहीं थे, खेलने के जरिये नहीं थे, तब उन्होंने (Major Dhyanchand) इस खेल में एक्स्ट्रीम ऊंचाइयां छू ली थीं। उन्हें इतनी उपलब्धियां और उपाधियां मिलीं। उन्हें देखते हुए हमारे भारत में ऐसे खिलाड़ी पैदा हुए जिन्होंने गोल्ड मैडल जीते सिल्वर मैडल जीते, अनगिनत खिलाड़ियों को पद्मश्री, अर्जुन अवॉर्ड, खेल रत्न जो राजीव गांधी के नाम पर हुआ करता था, भारत सरकार ने उसे ध्यान चंद खेल रत्न कर दिया है, उस पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। ये हॉकी की वजह से ही संभव हो पाया। उस समय हॉकी उस दिशा में थी जब ये था कि हम हॉकी में अच्छा कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन उस वक्त भी हमने दिखा दिया कि भारत हॉकी में सबसे आगे हैं।