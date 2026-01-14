Khichdi History : 1722 साल पुराना खिचड़ी का इतिहास, कभी था ये शाही भोजन, कृष्ण-औरंगजेब से कनेक्शन, एक्सपर्ट ने सुनाई कहानी

वो कहते हैं कि आपने छी-छी की खिचड़ी का नाम सुना होगा या कभी खाया होगा। ये कृष्ण मंदिर में प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ये वाला किस्सा सुनकर मन थोड़ा खराब हो सकता है। ये हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण को माखन-मिश्री बहुत पसंद था और वो खूब खाते भी थे। इसी कारण एक बार पेट खराब हो गया। इसके बाद वो मल त्याग किए तो वो खिचड़ी की तरह ही था। वहीं से छी-छी की खिचड़ी की परंपरा शुरू हुई थी। कृष्ण को मानने वाले वैष्णव समुदाय के लोग इस खिचड़ी को प्रसाद के रूप में खाते हैं।