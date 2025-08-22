‘Marwari go back’ विरोध के बीच तेलंगाना में इनकी समृद्ध व्यापारिक हिस्सेदारी आपको हैरान कर देगी

Marwari community in Telangana: तेलंगाना में मारवाड़ी गो बैक (Marwari go back ) जैसे नारों के बीच एक सच्चाई यह भी है कि मारवाड़ी समुदाय (Marwari community) राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभिन्न व्यवसायों में इनकी भागीदारी और निवेश ने हैदराबाद जैसे शहरों की आर्थिक ताकत को बढ़ाया है। विरोध के माहौल के बावजूद, मारवाड़ी व्यापारी ( Marwari businessmen) न केवल व्यापार चला रहे हैं, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तेलंगाना के अमंगल में "मारवाड़ी गो बैक" नारे स्थानीय व्यापारिक तनाव का परिणाम हैं, लेकिन The Federal की रिपोर्ट बताती है कि यह विरोध केवल क्षेत्रीय भावना नहीं, बल्कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक असंतुलन की गहरी जड़ें भी रखता है। मारवाड़ी समुदाय ने राज्य की आर्थिक तरक्की (Marwari traders) में खासकर छोटे शहरों को आर्थिक केंद्रों में बदलने में अहम भूमिका निभाई है,। बावजूद इसके, कुछ स्थानीय समूह उन्हें बाहरी मान कर निशाना बना रहे हैं।