‘Marwari go back’ विवाद से देश में समाजों के साथ ही बिजनेस पर भी मंडरा रहा खतरा,जानिए नफरत की वजह

Marwari Community Telangana: तेलंगाना में हाल ही में 'मारवाड़ी वापस जाओ'(Marwari Go Back) जैसे नारे लगने से न सिर्फ समाज में खाई पैदा हुई है, बल्कि व्यापारिक माहौल भी प्रभावित होने लगा है। यह विवाद एक स्थानीय पार्किंग को लेकर शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही समय में प्रदर्शन में बदल गया। इस विवाद को लेकर 22 अगस्त 2025 को तेलंगाना बंद (Telangana bandh )भी रहा था। ध्यान रहे कि मारवाड़ी (Marwari Community Telangana) शब्द केवल मारवाड़ या राजस्थान तक सीमित नहीं है। तेलंगाना के लोगों की नजर में मारवाड़ी का मतलब राजस्थान,गुजरात और उत्तर भारत (North India) के अन्य हिस्से जैसे हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश के व्यवसायी भी हैं। ये सभी लोग तेलंगाना (Telangana) में मुख्य रूप से व्यापारिक क्षेत्रों में सक्रिय हैं और इसी वजह से इन्हें सामूहिक रूप से "मारवाड़ी" कहा जाता है।