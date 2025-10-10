अखिलेश पर तल्ख तो योगी पर मेहरबान दिखीं मायावती, बसपा के शक्ति प्रदर्शन के क्या हैं राजनीतिक मायने

साल 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में में बसपा ने 30.40 फीसदी वोट और 206 सीटें सीटों के साथ पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद से बसपा का मत प्रतिशत घटने लगा। 2012 में 25.90% (80 सीटें), 2017 में 22.20% (19 सीटें) और 2022 में मत फीसदी घटकर 12.90% (1 सीट) पर आ गया। वहीं, 2017 के विस. चुनाव में सपा को 21.90% (47 सीटें) वोट मिले, जबकि 2022 में मत फीसदी बढ़कर 32.10% पहुंच गया और सीटों की संख्या बढ़कर 111 पर पहुंच गई। 2022 में बसपा को 10 फीसदी कम वोट मिले, लगभग उतने वोटरों का जुड़ाव सपा में हुआ। इससे सपा की सीटों की संख्या में सीधा उछाल आया।