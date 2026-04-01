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Middle East Crisis: नहीं थमा युद्ध तो 25 लाख भारतीय गरीबी में धकेले जाएंगे, विदेशों से आने वाली कमाई पर भी भारी संकट

Middle East Crisis impact on India: ईरान के साथ एक मोर्चे पर इजराइल और अमेरिका और दूसरी ओर इजराइल और लेबनान के साथ जारी संघर्षों का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, इस संघर्ष के कारण भारत में लगभग 25 लाख लोग गरीबी में धकेले जा सकते हैं।

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भारत

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Swatantra Mishra

Apr 14, 2026

Middle East Crisis will push 25 lakh Indian into poverty

भारत में 25 और दुनिया में 88 लाख गरीबी की दलदल में धंस सकते हैं। (Photo: Ians)

Middle East Crisis Effect on India: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की रिपोर्ट ‘मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव: एशिया और प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास पर प्रभाव’ में कहा गया है कि इस संघर्ष के चलते पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास पर नकारात्मक दबाव बढ़ा रहा है। आवश्यक वस्तुओं की महंगाई (Inflation Rate) में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के चलते दुनिया भर में 88 लाख गरीबी (Poverty in India) में धकेले जा सकते हैं। इस संघर्ष से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र को 299 अरब डॉलर तक आर्थिक नुकसान हो सकता है।

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