Minister Rajesh Agrawal: मंत्री राजेश अग्रवाल से खास बातचीत, बोले- छत्तीसगढ़ में हर कदम पर दिखेगा पर्यटन का विकास

अंबिकापुर। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल होने के बाद अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल (Minister Rajesh Agrawal) को पर्यटन मंत्री बनाया गया है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने पत्रिका से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस पर वे खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। भाजपा ने मुझे उम्मीद से ज्यादा दिया है। उन्हें ‘पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग’ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।