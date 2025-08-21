Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

Patrika Special News

Minister Rajesh Agrawal: मंत्री राजेश अग्रवाल से खास बातचीत, बोले- छत्तीसगढ़ में हर कदम पर दिखेगा पर्यटन का विकास

Minister Rajesh Agrawal: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री की जिम्मेदारी मिलते ही राजेश अग्रवाल ने कहा- भाजपा ने मुझे उम्मीद से ज्यादा दिया, पत्रिका के सवालों के दिए जवाब

अंबिकापुर

Pranay Raj Singh Rana

Aug 21, 2025

Minister Rajesh Agrawal
Minister Rajesh Agwawal (Photo- Wikipadia)

अंबिकापुर। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल होने के बाद अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल (Minister Rajesh Agrawal) को पर्यटन मंत्री बनाया गया है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने पत्रिका से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस पर वे खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। भाजपा ने मुझे उम्मीद से ज्यादा दिया है। उन्हें ‘पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग’ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वे (Minister Rajesh Agrawal) कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। वे इन संभावनाओं को साकार करने के लिए ’दिशा और नीति आधारित योजनाओं’ पर तेजी से काम करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि हम ‘हर उस संभावना को हकीकत में बदलें’ जिससे छत्तीसगढ़ देश के पर्यटन नक्शे पर एक चमकता हुआ सितारा बन सके।

सवाल- मंत्री बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी?

जवाब- मेरी (Minister Rajesh Agrawal) प्राथमिकता यही रहेगी कि प्रदेश में पर्यटन को एक ‘आर्थिक शक्ति’ के रूप में विकसित किया जाए। संस्कृति और धार्मिक स्थलों का संरक्षण और विकास भी हमारी योजनाओं में प्रमुख होंगे। देश के कई दूसरे राज्यों ने पर्यटन में बेहतर किया है। मेरी कोशिश होगी कि हम देश के प्रमुख पर्यटन स्थल वाले राज्यों की सूची में दमदारी से अपना स्थान बना पाएं।

Minister Rajesh Agrawal: सवाल- पर्यटन को कैसे बढ़ावा देंगे?

जवाब- छत्तीसगढ़ में प्रकृति, इतिहास और संस्कृति से जुड़े ‘ऐसे कई स्थल हैं जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थान पा सकते हैं।’ हमारी (Minister Rajesh Agrawal) योजना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए, प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाए और ‘स्थानीय लोगों को रोजगार’ से जोड़ा जाए।

सवाल- अंबिकापुर और सरगुजा क्षेत्र को लेकर आपकी क्या रणनीति है?

जवाब- अंबिकापुर मेरा विधानसभा क्षेत्र (Minister Rajesh Agrawal) है। स्वाभाविक है कि वहां के लिए मेरी ‘भावनात्मक प्रतिबद्धता’ भी है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सरगुजा क्षेत्र की ‘पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक स्थलों’ की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए। चाहे रामगढ़ की गुफाएं हों या मैनपाट जैसे प्राकृतिक स्थल सभी को नए तरीके से विकसित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने भी निर्देश दिए हैं।

सवाल- क्या आप केवल धार्मिक पर्यटन पर ही ध्यान देंगे?

जवाब- नहीं, हमारा (Minister Rajesh Agrawal) फोकस ‘सभी प्रकार के पर्यटन’ जैसे पारिस्थितिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सभी पर रहेगा। धार्मिक पर्यटन निश्चित ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हमें पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक सहभागिता को भी ध्यान में रखना होगा।

सवाल- प्रदेश की जिम्मेदारी के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में ध्यान कैसे देंगे? पूर्व के मंत्रियों ने असंतुलन का खामियाजा भुगता है?

जवाब- यह संतुलन बनाना मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रदेश के विकास में कोई कमी न आने दूं, साथ ही ‘सरगुजा (Minister Rajesh Agrawal) के लिए एक समर्पित कार्य योजना’ तैयार करूं, जिससे मेरे लोगों को लगे कि उनका प्रतिनिधि राज्य सरकार में उनकी आवाज बनकर खड़ा है।

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Aug 2025 05:30 pm

Hindi News / Patrika Special / Minister Rajesh Agrawal: मंत्री राजेश अग्रवाल से खास बातचीत, बोले- छत्तीसगढ़ में हर कदम पर दिखेगा पर्यटन का विकास

