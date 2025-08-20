अपना मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपये दे रही मोदी सरकार, 50 लाख से ज्यादा लोग उठा सकते हैं फायदा

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को अपना घर बनाने में मदद करने के लिए एक योजना चला रही है। इस योजना के तहत योग्य कर्मचारियों को सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी मकान बनाने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक का एडवांस दिया जाता है। यह रकम वित्त वर्ष 2025-26 में 7.44% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध है और इसे सुविधाजनक किस्तों में लौटाना होता है। इस योजना का नाम गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) है और यह सभी 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है।