अपना मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपये दे रही मोदी सरकार, 50 लाख से ज्यादा लोग उठा सकते हैं फायदा

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को अपना घर बनाने में मदद करने के लिए एक योजना चला रही है। इस योजना के तहत योग्य कर्मचारियों को सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी मकान बनाने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक का एडवांस दिया जाता है। यह रकम वित्त वर्ष 2025-26 में 7.44% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध है और इसे सुविधाजनक किस्तों में लौटाना होता है। इस योजना का नाम गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) है और यह सभी 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है।
अगर कोई कर्मचारी सिंगल स्टोरी मकान बनाना चाहता है तो उसे एडवांस की रकम दो चरणों में दी जाती है।
डबल स्टोरी मकान निर्माण के लिए एडवांस 3 चरणों में मिलता है।
1; सभी स्थायी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
2; कम से कम 5 साल सेवा वाले अस्थायी कर्मचारी
3; अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य
4; पति-पत्नी दोनों पात्र होने पर, दोनों अलग-अलग एडवांस ले सकते हैं
1; अधिकतम 34 माह का बेसिक पे या 25 लाख रुपये एडवांस
2; ग्रामीण क्षेत्रों में कुल लागत का 80% तक, कुछ मामलों में एडवांस 100% तक मिल जाता है।
3; मकान की कुल लागत (जमीन छोड़कर) बेसिक पे का 139 गुना या अधिकतम 1 करोड़ रुपये (जो भी कम हो) होनी चाहिए।
4; मकान का बीमा कराना अनिवार्य है, नहीं करने पर ब्याज दर में 2% अतिरिक्त जुड़ जाएगा।
5; भुगतान कैसे करेंगे – पहले 15 साल में मूलधन और अगले 5 साल में ब्याज।
सरकार का कहना है कि HBA योजना से कर्मचारियों को अपना घर बनाने के लिए आर्थिक मदद मिलती है। इससे उन्हें एक साथ कर्जा नहीं लेना पड़ता। सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी दोनों तरह के मकानों के लिए बनाई गई अलग-अलग पेमेंट व्यवस्था कर्मचारियों को सुविधा देती है।