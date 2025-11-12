अमरीका में 18-64 की उम्र में मरने वालों की संख्या 27 प्रतिशत बढ़ी, कोविड से कनेक्शन

रॉबर्ट वुड जॉनसन फाउंडेशन की नीति उपाध्यक्ष एवेनेल जोसेफ ने बताया, "अश्वेत और कम आय वाले श्रमिकों के पास अक्सर ऐसी नौकरियां होती हैं जो स्वास्थ्य बीमा प्रदान नहीं करतीं। ऐसे में वे मेडिकेड, अफोर्डेबल केयर एक्ट (ACA) की बाजार योजनाओं पर निर्भर रहते हैं, या फिर बिना किसी बीमा के जीवन जीते हैं।" ये सभी तथ्य एक कड़वी सच्चाई उजागर करते हैं। अमरिका में नस्ल, आय और नीतिगत असमानताएं लोगों किस गहराई से लोगों की सेहत और उम्र पर असर डाल रही है।