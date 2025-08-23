संस्कारधानी को मिला एमपी का सबसे लंबा फ्लाईओवर, 2 की बजाय लगे 6 साल, चमकाएगा शहर की किस्मत

Longest Flyover in MP: मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। लोग इस दिन को याद कर सोचेंगे कि 23 अगस्त 2025 को एमपी या जबलपुर में क्या हुआ था? दरअसल भविष्य में इतिहास बन गया यह दिन मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की सौगात के लिए जाना जाएगा। जी हां आज प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर आज जनता को समर्पित कर दिया गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम डॉ. मोहन यादव इस फ्लाईओवर का को सिंगल क्लिक कर जनता को सौंपा।