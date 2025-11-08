सांस्कृतिक विरासत और तकनीक के संगम ने खोला राज, ड्रोन टेक्नोलॉजी में चीन से भी एक कदम आगे हम

MP News: आज जमाना टेक्नोलॉजी का है, दुनिया तेजी से दौड़ रही है और जो साथ नहीं भागे समझो सबकुछ छूट गया...सबकुछ ठप… 24 घंटे में बदलने वाली टेक्नोलॉजी ही विकास को दे रही है रफ्तार... क्योंकि आज का समय कहता है 'विज्ञान से ही विकास संभव' है। इसकी गवाह बनी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर आसमान में तैरती नजर आई एमपी की विरासत, संस्कृति और तकनीकी विकास की रोचक कहानी। 2000 ड्रोन की रोशनी से जगमगाया आसमान देखकर लाल परेड मैदान में उपस्थित दर्शकों की आंखें खुली रह गईं और चेहरा मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और तकनीक के संगम को देख गर्व से मुस्काता नजर आया। लेकिन मन में सवाल भी उठा गया आखिर ऐसे शो कैसे किए जाते हैं, क्या है इनकी तकनीक… इन सवालों पर मैपकास्ट के ईवेंट डायरेक्टर अधिराज ललित से जब patrika.com ने की बात, तो मिले आपके सवालों के जवाब.. आप भी जानें...