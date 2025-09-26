Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

चुनावी रण से पहले कांग्रेस का ‘मास्टरस्ट्रोक’: राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को देंगे ‘गुरूमंत्र’, जानिए क्या है खास तैयारी

MP News: मध्यप्रदेश कांग्रेस के 71 जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए राहुल गांधी पचमढ़ी आएंगे।

भोपाल

Himanshu Singh

Sep 26, 2025

mp news

MP News: हाल ही में मध्यप्रदेश में कांग्रेस के 71 जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा हुई है। इन्हीं जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक पचमढ़ी हिल स्टेशन में ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया है। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में दो दिन लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे।

जिलाध्यक्षों से वन-टू-वन होंगे राहुल गांधी

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ट्रेनिंग के दौरान जिलाध्यक्षों को संबोधित करेंगे। साथ ही वन-टू-वन बातचीत भी कर सकते हैं। जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी जिले की सामाजिक, राजनीतिक, चुनौती, रणनीति जैसे विषयों पर चर्चा कर सकते हैं।

2029 तक के चुनावों को रोडमैप होगा तैयार

पचमढ़ी में होने वाले ट्रेनिंग सेशन में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को जिले, ब्लॉक, मंडल, सेक्टर, वार्ड, ग्राम पंचायत और बूथ लेवल तक संगठन बनाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। आने वाले समय में मध्यप्रदेश के अंदर नगरीय निकाय, पंचायत, साल 2028 विधानसभा और 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर पूरा रोडमैप तैयार किया जाएगा।

खड़गे समेत कई अन्य नेता होंगे शामिल

इस ट्रेनिंग सेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। साथ ही जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिन राव, प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई अन्य नेता शामिल होंगे।

भाजपा के अब कांग्रेस ने क्यों चुना पचमढ़ी

बीते महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी राज्य के सभी विधायकों-सांसदों के लिए ट्रेनिंग कैंप रखा गया था। अब कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों के लिए पचमढ़ी में ट्रेनिंग सेशन रखा है। पचमढ़ी को चुनने की वजह हरी-भरी वादियां और शांत माहौल है। यहां पर आने-जाने के लिए बड़े नेताओं को भी आसानी होगी। क्योंकि भोपाल एयरपोर्ट से इसकी दूरी कम है। राहुल गांधी, खड़गे समेत कई नेता एयरपोर्ट से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए पचमढ़ी पहुंच सकेंगे। बाकी प्रदेश के नेताओं पचमढ़ी सड़क या रेलमार्ग के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं।

6 विधायकों को सौंपी गई है जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह राघौगढ़ से विधायक हैं। उन्हें गुना जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तराना से विधायक महेश परमार को उज्जैन ग्रामीण, बैहर विधायक संजय उइके को बालाघाट, डिंडौरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम को डिंडौरी जिलाध्यक्ष, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को सतना ग्रामीण और सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल को रायसेन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

संबंधित विषय:

mp news

Published on:

26 Sept 2025 03:11 pm

Hindi News / Patrika Special / चुनावी रण से पहले कांग्रेस का ‘मास्टरस्ट्रोक’: राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को देंगे ‘गुरूमंत्र’, जानिए क्या है खास तैयारी

