चुनावी रण से पहले कांग्रेस का ‘मास्टरस्ट्रोक’: राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को देंगे ‘गुरूमंत्र’, जानिए क्या है खास तैयारी

बीते महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी राज्य के सभी विधायकों-सांसदों के लिए ट्रेनिंग कैंप रखा गया था। अब कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों के लिए पचमढ़ी में ट्रेनिंग सेशन रखा है। पचमढ़ी को चुनने की वजह हरी-भरी वादियां और शांत माहौल है। यहां पर आने-जाने के लिए बड़े नेताओं को भी आसानी होगी। क्योंकि भोपाल एयरपोर्ट से इसकी दूरी कम है। राहुल गांधी, खड़गे समेत कई नेता एयरपोर्ट से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए पचमढ़ी पहुंच सकेंगे। बाकी प्रदेश के नेताओं पचमढ़ी सड़क या रेलमार्ग के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं।