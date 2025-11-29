एमपी के दिग्गज नेता…बचपन की भविष्यवाणी, बड़े होते ही सच… सत्ता के सफर की दिलचस्प कहानी

MP Politics: मध्य प्रदेश... राजनीति का ऐसा गढ़ जिसमें भविष्य की घोषणाओं का इतिहास बड़ा दिलचस्प रहा है। यहां कई दिग्गज राजनेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में जो कहा, वही भविष्य में बने भी। चाहे वह ग्वालियर के स्कूल में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट हो जो भारत का प्रधानमंत्री बना हो या फिर छतरपुर का एक युवा नेता जो मुख्यमंत्री बना हो। बचपन, किशोर फिर युवा अवस्था में खुद के लिए की गई इनकी भविष्यवाणियां अक्षरश: सच हुई हैं। आम जनों के राजनेता बनने की दिलचस्प कहानियां...उनके 'राज' गढ़ों में आज भी किसी लोक कथा सी सुनाई दे जाएंगी... तो कुछ उनके दिए इंटरव्यूज और कुछ उनकी लिखी किताबों में... आप भी पढ़ें सबसे लंबे समय तक एमपी के मुख्यमंत्री पद पर रहकर नया रिकॉर्ड बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान से लेकर, अटलबिहारी बाजपेयी, कमलनाथ, दिग्विजिय सिंह, अर्जुन सिंह आदि नेताओं की भविष्यवाणी का सच...