शिवराज सिंह चौहान की संघ प्रमुख मोहन भागवत से बंद कमरे में 45 मिनट तक बातचीत, सियासी चर्चा तेज

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि साल 2023 विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीत दिलाने वाले कोई और नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान ही हैं। अगर उनके द्वारा लाड़ली बहना योजना शुरु नहीं की गई होती तो भाजपा की सरकार एमपी में सरकार नहीं होती। पूरे चुनाव में कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी। चर्चाएं तो यहां तक हुईं कि भाजपा के अंदरूनी सर्वे ने तक बता दिया था कि बीजेपी मात्र 10-15 सीटों से चुनाव हारेगी। इससे कम मार्जिन नहीं हो सकता। मगर, जब नतीजे सामने आए तो भाजपा खुद भी हैरान रह गई। जीत का आंकलन किया गया तो पता चला लाड़ली बहना मैजिक एमपी में जमकर चला।