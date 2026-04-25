Public Transport : अमेरिका की लग्जरी कारें या मुंबई की लोकल? जानिए दुनिया में कौन कर रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल

Public Transport: सड़कों पर दौड़ती चमचमाती कारें किसी शहर की अमीरी दिखा सकती हैं, लेकिन ट्रैफिक कम करने और प्रदूषण से बचाने का असली काम बसें और ट्रेनें ही करती हैं। एक तरफ दुनिया के कई अमीर देश हैं, जहां हर घर के बाहर गाड़ियां खड़ी रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है, जहां सुबह होते ही करोड़ों लोग बस और मेट्रो पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। भीड़, गर्मी और पसीने के बीच यही सफर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है।