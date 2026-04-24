Reverse brain drain India: अमेरिका से भारतीयों का हो रहा मोहभंग! किस बात से परेशान हैं इंडियन

हर चौथा भारतीय अमेरिका छोड़ना चाह रहा है। (Photo: AI )
Reverse brain drain India: डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से यह देखा जा रहा है कि भारत से अमेरिका गए लोग अब वापस लौट रहे हैं या लौटने की इच्छा पाल रहे हैं। वहां बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, जो पहले अमेरिका को अवसरों की भूमि मानकर वहां बसने के इरादे से गए थे, लेकिन अब वह भारत वापसी या अन्य देशों की ओर रुख करने के बारे में विचार करने लगे हैं। प्यू रिसर्च के अनुसार, अमेरिका में रह रहे 10 में से 4 भारतीय ऐसा सोचने लगे हैं।
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