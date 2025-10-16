राजस्थान में कांग्रेस के 50 जिलाध्यक्षों के लिए नया फार्मूला, MP-MLA की नहीं चलेगी सिफारिश; AICC ने सौंपा यह काम

संगठन सृजन अभियान के तहत कई जिलों में सीनियर नेताओं द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जिलाध्यक्षों के चयन में दखल देने की कोशिशें सामने आई हैं। सूत्रों के अनुसार, सीकर में सुनीता गठाला, हनुमानगढ़ में शबनम गोदारा, गंगानगर में अंकुर मिगलानी, बालोतरा में प्रियंका मेघवाल, बाड़मेर में लक्ष्मण गोदारा और करनाराम मेघवाल, जोधपुर देहात में राकेश चौधरी और प्रमिला चौधरी, जोधपुर शहर में सलीम खान और नरेश जोशी जैसे नाम दावेदारों के रूप में चर्चा में हैं।