Rajasthan: गैंगस्टर आनंदपाल के कुख्यात ‘टॉर्चर हाउस’ पर चला बुलडोजर, यहां दी जाती थी यातनाएं; मिला खुफिया तहखाना

आनंदपाल ने इस टॉर्चर हाउस को एक अभेद्य किले की तरह डिजाइन किया था। बंकरनुमा कमरों में लोहे की मजबूत खिड़कियां और दरवाजे इस तरह बनाए गए थे कि अंदर बैठा व्यक्ति बाहर खड़े दुश्मन पर आसानी से निशाना साध सकता था। नीचे की दो मंजिलों को आनंदपाल और उसके साथी सेफ हाउस के रूप में इस्तेमाल करते थे। यहां एक खुफिया तहखाना भी था, जिसमें कई लोग एक साथ छिप सकते थे। इस अड्डे की सुरक्षा के लिए गैंग के सदस्यों के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे।