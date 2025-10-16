RAS 2023: बिना कोचिंग के RAS बनीं महारानी कॉलेज की पूर्व अध्यक्ष, हासिल की 376वीं रैंक; इंटरव्यू में पूछे गए ये सवाल

आमतौर पर यह धारणा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाना जरूरी है, लेकिन नेहा ने इस मिथक को तोड़ा। वे बताती हैं कि मैं हमेशा इंस्टाग्राम पर एक्टिव रही। अपने खूबसूरत पलों को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करती थी। अगर समय का सही प्रबंधन हो, तो सोशल मीडिया या अन्य गतिविधियां बाधा नहीं बनतीं। नेहा का मानना है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ खेल, मनोरंजन और पढ़ाई में संतुलन बनाकर भी सफलता हासिल की जा सकती है।