वनडे टीम की कप्तानी की रेस में श्रेयस अय्यर क्यों रह गए पीछे, इस वजह से शुभमन गिल को दी गई कमान

श्रेयस अय्यर बने टीम इंडिया की वनडे टीम के उपकप्तान
Team India ODI Captain: भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले नए वनडे कप्तान की घोषणा कर दी है। कप्तानी की रेस में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर भी शामिल थे लेकिन अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समीति ने सबको चौकाते हुए शुभमन गिल को कमान सौंप दी। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया तो श्रेयस अय्यर को उपकप्तानी मिली है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलने जा रही है। सीरीज का पहला वनडे 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। टी20 सीरीज में सूर्यकुमार यादव कप्तान होंगे।
चयन समिति ने शुभमन गिल को कप्तानी में अनुभव देने के लिहाज से यह फैसला लिया है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बावे और नामीबिया की मेजबानी में खेले जाने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2027 को ध्यान में रखकर BCCI ने यह फैसला लिया है। अब सवाल आता है कि शुभमन ही क्यों कप्तान बने। इसके जवाब में चयनकर्ताओं ने बताया कि वो अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान नहीं चाहते हैं। इससे कोच और स्टाफ को भी हर फॉर्मेट में अलग अलग लोगों को मैसेज देने में दिक्कत होती है।
चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "तीनों फॉर्मेट्स में अलग-अलग कप्तान रखना प्लानिंग के लिहाज से मुश्किल है, इसलिए टेस्ट कप्तान गिल को ही वनडे की कमान सौंपी गई है। गिल को वर्ल्डकप 2027 से पहले लीडरशिप का अनुभव मिलेगा, क्योंकि अगले दो सालों में वनडे मैच कम हैं। गिल ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 754 रन बनाए और घरेलू टेस्ट में जीत दिलाई, जो उनकी लीडरशिप को मजबूत बनाता है। यह रोहित के रिटायरमेंट की दिशा में एक कदम है, लेकिन रोहित और विराट कोहली स्क्वॉड में बने रहेंगे ताकि युवा लीडर्स को सपोर्ट मिले।
शुभमन गिल टेस्ट टीम की कमान पहले से संभाल रहे हैं। वनडे में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। कोहली के बाद वर्तमान समय में वह वनडे के सबसे बेहतरीन खिलाडियों में से एक माने जाते हैं। यही वजह है कि शुभमन को कप्तानी दी गई। गिल टेस्ट टीम के अलावा आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कमान संभाल चुके हैं और पहले ही सीजन में टीम को चैंपियन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान भी हैं।
श्रेयस अय्यर ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाए और केकेआर को आईपीएल जिताया, लेकिन बीसीसीआई ने एक यूनिफाइड लीडरशिप स्ट्रक्चर चुना। अय्यर ने हाल के वनडे टूर्नामेंट्स में गिल से बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन सिलेक्टर्स ने फ्यूचर प्लानिंग को प्राथमिकता दी। अय्यर अब गिल के डिप्टी के रूप में टीम को सपोर्ट करेंगे, जो उनके लीडरशिप रोल को मजबूत बनाता है।
वनडे टीम में उपकप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर की एंट्री हुई है। वह आखिरी बार भारतीय टीम के लिए 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए थे। श्रेयस अय्यर भी आईपीएल में कई पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर की कप्तानी कर चुके हैं और कोलकाता को तो खिताब भी दिला चुके हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अब तक कप्तानी करने का अनुभव नहीं है। इसके अलावा चोट और एग्रेशन ने भी उन्हें कप्तान न बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
