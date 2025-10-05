वनडे टीम की कप्तानी की रेस में श्रेयस अय्यर क्यों रह गए पीछे, इस वजह से शुभमन गिल को दी गई कमान

चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "तीनों फॉर्मेट्स में अलग-अलग कप्तान रखना प्लानिंग के लिहाज से मुश्किल है, इसलिए टेस्ट कप्तान गिल को ही वनडे की कमान सौंपी गई है। गिल को वर्ल्डकप 2027 से पहले लीडरशिप का अनुभव मिलेगा, क्योंकि अगले दो सालों में वनडे मैच कम हैं। गिल ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 754 रन बनाए और घरेलू टेस्ट में जीत दिलाई, जो उनकी लीडरशिप को मजबूत बनाता है। यह रोहित के रिटायरमेंट की दिशा में एक कदम है, लेकिन रोहित और विराट कोहली स्क्वॉड में बने रहेंगे ताकि युवा लीडर्स को सपोर्ट मिले।