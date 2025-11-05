‘प्रोडक्ट एक…प्राइस दो’: एंड्रॉयड में सस्ता, तो ‘iPhone’ में महंगा क्यों, जानिए पत्रिका की पड़ताल में पूरा सच

हालांकि, यह अंतर एक जगह नहीं लगभग सारे प्लेटफॉर्म्स पर ही देखने को मिला। कैब बुकिंग, फूड डिलीवरी, ग्रोसरी स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स को स्मार्टफोन के आधार पर अलग कीमतें प्रदर्शित हुईं। यह संभव है कि अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपको एंड्रायड की तुलना में कई प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे होंगे। जानिए पूरा सच patrika.com की पड़ताल में...



इस प्राइस डिफरेंस को समझने के लिए पत्रिका ने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक समय पर, एक लोकेशन और एक प्रोडक्ट को एंड्रॉयड और आईफोन डिवाइस से एक साथ ऑर्डर किया।



पत्रिका ने पहले मिनटों में ग्रॉसरी डिलीवर करने वाले प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। जिसमें चॉकलेट का एक बॉक्स ऑर्डर किया। इसमें डिलीवरी का अनुमानित समय दोनों में अलग-अलग दिखाया गया। आईफोन में चॉकलेट के बॉक्स का बिल 860 रुपए बना। जिसे 8 मिनट में डिलीवर करने का दावा किया गया। वहीं, एंड्रॉयड में 853 रुपए बिल बना। उसमें 11 मिनट में ऑर्डर की डिलीवरी प्रदर्शित हुई।