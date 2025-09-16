Rajasthan: राजस्थान में अरावली की वादियां सिर्फ हरी ही नहीं, यहां कि घासों में छुपा है जबरदस्त खजाना

मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में भू-निम्नीकरण (भूमि का क्षरण और गुणवत्ता में गिरावट) एक गंभीर समस्या थी। इस जिले में अधिकतर भूमि बंजर और सूखा-ग्रस्त थी, जिससे कृषि और जनजीवन प्रभावित हो रहा था। भू-निम्नीकरण को कम करने के लिए झाबुआ जिले में वाटरशेड प्रबंधन की पहल की गई है जिससे भूमि की गुणवत्ता में सुधार हुआ। इसके तहत चारागाह भूमि पर चारा घास लगाने, वनरोपण, रेत के टीलों को स्थिर करने तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने जैसे उपाय अपनाए गए। इन प्रयासों से भू-क्षरण और मरुस्थलीकरण को रोका गया और भूमि की उर्वरता बढ़ाई जा रही है।