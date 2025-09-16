Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

रूस पढ़ने गया राजस्थान का युवक यूक्रेन युद्ध में फंसा, मां का रो-रोकर बुरा हाल…एक साथी हवाई हमले में मारा गया

रूस पढ़ने के लिए गया राजस्थान का एक युवक इन दिनों रूस-यूक्रेन जंग में फंस गया है। मौजूदा समय में वह रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाके में है। उसको जबरन आर्मी में भेज दिया गया, जिसके बाद उसने दो वीडियो जारी किए हैं।

बीकानेर

Kamal Mishra

Sep 16, 2025

Bikaner Ajay in Russia
रूस में फंसा बीकानेर जिले का अजय गोदारा (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। जिले के अर्जुनसर गांव से रूस में रसियन लैंग्वेज की पढ़ाई करने गया युवक अजय गोदारा इन दिनों यूक्रेन युद्ध में जबरन झोंके जाने की वजह से मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है। अजय ने अब तक दो वीडियो जारी किए हैं, जिनमें वह रूसी सेना की वर्दी में नजर आ रहा है और भावुक होकर अपनी आपबीती सुना रहा है।

अपने दूसरे वीडियो में तो उसने यहां तक कहा कि 'यह मेरा आखिरी वीडियो हो सकता है…' इसके बाद से घरवाले बुरी तरह घबरा गए हैं। राज्य और केंद्र सरकार से बेटे को बचा कर लाने की अपील कर रहे हैं।

अजय गोदारा के माता-पिता (फोटो-पत्रिका)

ये भी पढ़ें

Rajasthan: विधायक खरीद-फरोख्त का मामला झूठा, हाईकोर्ट ने 5 साल पुराने केस को क्यों किया बंद? जानें पूरी कहानी
Patrika Special News
Ashok Gehlot and Sachin Pilot

ट्रेनिंग के बहाने युद्ध में धकेला

अजय नवंबर 2024 में रूस के मॉस्को शहर पढ़ाई के लिए गया था। वहां उसे और कुछ अन्य भारतीय युवकों को भाषा की पढ़ाई के बाद तीन महीने की सेना ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। अजय के मुताबिक, यह सिर्फ एक दिखावा था। असल मकसद उन्हें युद्ध के मैदान में उतारना था। अजय ने अपने वीडियो में बताया कि उसके साथ सीकर का संदीप, हरियाणा के विजय और अंकित भी थे।

4 में से एक की हुई मौत

युद्ध के दौरान हवाई हमले में एक साथी की मौत हो चुकी है, जबकि दो अन्य साथी भाग निकले। वह खुद रास्ता भटक गया और आठ दिन बाद पकड़ में आया। अजय ने कहा कि 'हम चार थे… एक मारा गया, दो भाग गए… मैं अब रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी शहर सेलिडोज में हूं।'

अजय गोदारा के परिवार के लोग चिंतित (फोटो-पत्रिका)

परिवार में कोहराम

मां कलावती की आंखों से बस आंसू बह रहे हैं। बेटे का वीडियो देखने के बाद अजय की मां कलावती मानसिक संतुलन तक खो बैठी हैं। उनका कहना है…डॉक्टरी करने भेजा था, लड़ाई में क्यों झोंक दिया। मेरा अज्जू ही इकलौता बेटा है, उसे किसी भी हालत में घर लाओ।

तीन महीने की ट्रेनिंग कह कर भेजा, अब युद्ध में झोंक दिया

पिता महावीर प्रसाद का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने कहा…15 दिन पहले अज्जू से बात हुई थी। बता रहा था, तीन महीने के लिए ट्रेनिंग पर भेज रहे हैं। युद्ध में झोंक दिया। अब कोई संपर्क भी नहीं हो रहा। सरकार हमारे बेटे को बचाए, यह धोखा है।

कोई सुनवाई नहीं, कोई वापसी नहीं

अजय के अनुसार, ट्रेनिंग से इनकार करने पर रूसी सैनिकों ने दो टूक कह दिया…अब तुम यूक्रेन की ज़मीन पर हो, यहां कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। उसने वीडियो में यह भी आशंका जताई कि यह उसका यह आखिरी संदेश हो सकता है। परिवार वालों के मुताबिक यह वीडियो दो दिन पहले आया था।

राजनीतिक पहल की मांग: केन्द्रीय मंत्री से लगाई गुहार

अजय के परिवार ने केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से निवेदन किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और बेटे को सुरक्षित घर लाने में मदद करें। स्थानीय प्रशासन और विदेश मंत्रालय से भी मदद की अपील की गई है। इन सबके बीच मां का एक ही सवाल क्या मेरा अज्जू कभी घर लौटेगा…सभी का कलेजा छलनी कर रहा है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: भूमि नामांतरण के नाम पर पटवारी ने ली 5 हजार की रिश्वत, ACB ने दबोचा
डूंगरपुर
patwari arrested taking bribe

संबंधित विषय:

रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 06:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / रूस पढ़ने गया राजस्थान का युवक यूक्रेन युद्ध में फंसा, मां का रो-रोकर बुरा हाल…एक साथी हवाई हमले में मारा गया

