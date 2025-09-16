Rajasthan: भूमि नामांतरण के नाम पर पटवारी ने ली 5 हजार की रिश्वत, ACB ने दबोचा

राजस्थान के डूंगरपुर में भ्रष्टाचार निरोधक दल (एसीबी) ने मंगलवार को भूमि नामांतरण के नाम रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि गामड़ा ब्राह्मणिया निवासी वेलजी पुत्र बादर पाटीदार ने एसीबी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायत में बताया था कि उसकी गांव में पैतृक जमीन है। जमीन का खसरा नंबर 2760 है। इस जमीन में उसका व उसकी बहन रमिला का संयुक्त नाम है। भूमि में बहन की जगह मां के नाम से नामांतरण करना था। नामांतरण के नाम पर पटवारी हेमंत बुनकर ने दस हजार रुपए की रिश्वत मांगी। एसीबी टीम ने सत्यापन करवाया। शिकायत का सत्यापन सही पाया गया। पटवारी ने मंगलवार को रिश्वत की राशि लेकर परिवादी को गामडा ब्राह्मणिया मार्ग पर स्थित एक होटल पर बुलाया।
इस पर परिवादी मौके पर पहुंचा और पटवारी हेमंत को पांच हजार की रिश्वत ली। इस पर उपमहानिरीक्षक प्रहलाद सिंह के सुपरविजन में पुलिस उप अधीक्षक रतनलाल राजपुरोहित के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और रिश्वत लेते अंबाड़ा निवासी हेमंत पुत्र कुरिया बुनकर पटवारी को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक राजेंद्र सिंह, एएसआई करण सिंह, हैडकांस्टेबल धीरेंद्र सिंह, कांस्टेबल दीपक पाटीदार, बाबूलाल, महेश व एलडीसी लक्ष्मण सिंह शामिल थे।