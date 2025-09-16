Rajasthan: भूमि नामांतरण के नाम पर पटवारी ने ली 5 हजार की रिश्वत, ACB ने दबोचा

शिकायत में बताया था कि उसकी गांव में पैतृक जमीन है। जमीन का खसरा नंबर 2760 है। इस जमीन में उसका व उसकी बहन रमिला का संयुक्त नाम है। भूमि में बहन की जगह मां के नाम से नामांतरण करना था। नामांतरण के नाम पर पटवारी हेमंत बुनकर ने दस हजार रुपए की रिश्वत मांगी। एसीबी टीम ने सत्यापन करवाया। शिकायत का सत्यापन सही पाया गया। पटवारी ने मंगलवार को रिश्वत की राशि लेकर परिवादी को गामडा ब्राह्मणिया मार्ग पर स्थित एक होटल पर बुलाया।