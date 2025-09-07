Pawan Singh Case : सिर्फ माफी या जेल? वकील से जानिए पवन सिंह की तरह हरकत करने की सजा क्या है

Pawan Singh Case : भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव (Pawan Singh and Anjali Raghav) को एक इवेंट में सरेआम आपत्तिजनक तरीके से छुआ। इसके बाद वीडियो सामने आया और सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा। पवन सिंह को माफी मांगनी पड़ी इसके बाद भी मामला थम नहीं रहा। क्या ऐसी घटनाओं के लिए माफी काफी है या सजा भी मिलनी चाहिए? महिलाओं को सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति छूने को लेकर भारत का कानून क्या कहता है। आइए, इस बात को एक्सपर्ट के जरिए समझते हैं।