22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

State President Age : इन दो राज्यों में BJP अध्यक्ष सबसे उम्रदराज, यहां Congress के सबसे युवा प्रेजिडेंट, 10 राज्यों में एक भी महिला नहीं

State President Age: नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही सबसे कम और सबसे ज्यादा उम्र के अध्यक्षों की चर्चा भी होने लगी। नितिन बीजेपी के अबतक के 12 राष्ट्रीय अध्यक्षों में सबसे युवा हैं। हमने 10 हिंदीभाषी राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों की उम्र के बारे में पड़ताल की तो क्या परिणाम सामने आए, यह जानने के लिए विस्तार से पूरी खबर पढ़ें।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Jan 22, 2026

BJP vs Congress President Age

भाजपा बनाम कांग्रेस

State President Age BJP vs Congress : भाजपा ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (BJP National President Nitin Nabin) को बनाया है। वह पार्टी के 12वें और अबतक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष (BJP Youngest President) हैं। वह सिर्फ 45 वर्ष के हैं। भाजपा भी 45 वर्ष की हो चुकी है। उनके अध्यक्ष बनते ही सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई है कि कांग्रेस भी पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष (Congress State President's Age) बनाने वक्त इस दिशा में सोचेगी? कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge Age) 83 वर्ष के हो चुके हैं। इस बहस के बीच हिंदी भाषी 10 राज्यों के बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की उम्र कितनी है? इन राज्यों में मुख्यमंत्री की उम्र कितनी है? आइए जानते हैं।

नबीन से पहले 50 वर्ष से कम में अमित शाह बने थे अध्यक्ष

नितिन नवीन से पहले सिर्फ अमित शाह (Amit Shah) ही हैं, जो 50 से कम उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वह 49 की उम्र में पार्टी अध्यक्ष बने और उनका कार्यकाल 2014 से 2020 तक का रहा। बीजेपी में तीन बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का गौरव लाल कृष्ण अडवाणी (Lal Krishna Advani) को रहा। वह पहली बार 58, दूसरी बार 65 तो तीसरी बार 77 की उम्र में अध्यक्ष बने। राजनाथ सिंह को दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पहली बार 54 तो दूसरी बार 61 वर्ष की उम्र में उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ। आडवाणी के बाद 70 वर्ष या उससे अधिक में दो लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिला। जना कृष्ण​मूर्ति 72 तो कुशाभाऊ ठाकरे 75 की उम्र में अध्यक्ष बने।

इन राज्यों में बीजेपी के सबसे उम्रदराज अध्यक्ष

बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और हिमाचल में बीजेपी के सबसे उम्रदराज अध्यक्ष हिमाचल के हैं। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के अध्यक्ष क्रमश: राजीव बिंदल और मदन राठौड़ 71 वर्ष के हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार सिर्फ 47 वर्ष के हैं, जबकि राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा 61 वर्ष के हैं।

बिहार-यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष छोटे, झारखंड के सिर्फ 1 वर्ष बड़े

बिहार में भाजपा के संजय सरावगी की उम्र 56 वर्ष है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की संजय से दो वर्ष कम यानी 54 वर्ष। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की उम्र 60 वर्ष है जबकि कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष अजय राय की उम्र 55 वर्ष है। झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की उम्र 61 वर्ष है जबकि कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की उम्र 60 वर्ष है।

दिल्ली में भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मुकाबले छोटे

दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष 58 वर्ष के हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष के मुकाबले 5 साल छोटे यानी सिर्फ 53 के हैं। हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली 64 वर्ष के हैं। हरियाणा में भी कांग्रेस ने उम्र के मामले में बाजी मार ली है। यहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की उम्र 62 है।

क्या है पहाड़ी राज्यों का हाल?

उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट 54 वर्ष के हैं। उन्हें बीजेपी ने लगातार दूसरी बार राज्य का अध्यक्ष बनाया है। यहां के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की उम्र 59 है। हिमाचल में बीजेपी के राज्य अध्यक्ष राजीव बिंदल 70 पार के हो चुके हैं। उनकी उम्र 71 वर्ष की है जबकि इसी राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार की उम्र महज 47 साल है।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के अध्यक्ष ज्यादा युवा

​मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की उम्र 61 है, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष जीतेंद्र जीतू पटवारी सिर्फ 52 के ही हुए हैं। छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियों के राज्य अध्यक्षों के बीच उम्र के फासले में भी कांग्रेस ने बाजी मार ली है। इस राज्य में बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव 63 वर्ष के हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज महज 44 के।

10 राज्यों में दोनों पार्टियों में एक भी महिला प्रेजिडेंट नहीं

इन 10 हिंदीभाषी राज्यों में से सिर्फ एक दिल्ली में बीजेपी ने महिला को मुख्यमंत्री बनाया। रेखा गुप्ता की उम्र 51 वर्ष है। वैसे, दोनों ही पार्टियों ने इन 10 राज्यों में से एक में भी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया है।

इन राज्यों में मुख्यमंत्रियों की क्या है उम्र?

इन 10 राज्यों में से सिर्फ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लगभग 60 वर्ष के हो चुके हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, बाकी बचे 8 राज्यों में बीजेपी या बीजेपी समर्थित सरकार है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अभी 50 के भी नहीं हुए हैं। वे 49 वर्ष के हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हेमंत सोरेन से सिर्फ एक वर्ष बड़े हैं। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता झारखंड सीएम से दो और उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर से एक वर्ष ही बड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 53 वर्ष के हैं।

इनमें सबसे उम्रदराज हैं नीतीश कुमार

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आगामी 25 जनवरी को 56 वर्ष के हो जाएंगे। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा 58 के हैं और छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय 61 के हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस साल 25 मार्च को 60 वर्ष के हो जाएंगे। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में बिहार के सीएम नीतीश कुमार सबसे उम्रदराज है। उनकी उम्र 74 है। बिहार में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार बिहार के 10वीं बार सीएम बने हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Updated on:

22 Jan 2026 08:13 am

Published on:

22 Jan 2026 06:00 am

Hindi News / Patrika Special / State President Age : इन दो राज्यों में BJP अध्यक्ष सबसे उम्रदराज, यहां Congress के सबसे युवा प्रेजिडेंट, 10 राज्यों में एक भी महिला नहीं

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

CG News: नन्हीं आंखों पर खतरा, बच्चों की आंखों पर मोतियाबिंद का साया, डॉक्टरों ने अब तक 10 के आंखों की रोशनी लौटाई

CG News: नन्हीं आंखों पर खतरा, बच्चों की आंखों पर मोतियाबिंद का साया, डॉक्टरों ने अब तक 10 के आंखों की रोशनी लौटाई
Patrika Special News

Excise Revenue Rajasthan: शराब बिक्री से भर रहा राजस्थान सरकार का खजाना, आबकारी राजस्व ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड

wine bikri rajasthan
Patrika Special News

MP के राजनेताओं के विवादित बयानों पर धर्म गुरु सख्त, ऐसा कठोर हो दण्ड कि थर-थर कांप जाएं नेता

MP Politicians Controversial Statements
Patrika Special News

Iran Protest : क्या ईरान में क्रांति धर्मनिरपेक्षता और तरक्की के खिलाफ हुई थी! MEK की क्या रही भूमिका और 3000 सदस्य अल्बानिया में क्यों रह रहे हैं?

Iran Islamic Protest
Patrika Special News

'मनरेगा जैसे कानून वामपंथी दलों के दबाव में बने'

Lenin Death Anniversary
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.