GST दरें कम होने से राजस्थान के पर्यटन को लगेंगे पंख, होटलों का किराया हुआ सस्ता

एक अक्टूबर से पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। यह फरवरी, 2026 तक चलेगा। दरें कम होने से होटल व पर्यटन से जुड़े अन्य व्यवसायी उत्साहित हैं। पर्यटन सीजन के दौरान जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, सवाईमाधोपुर और अलवर समेत प्रदेश के अन्य जिलों प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। 2024-25 में राजस्थान में 23 करोड़ पर्यटक आए थे।