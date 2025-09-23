राजस्थान में ‘रॉकेट’ की रफ्तार से कारों की बिक्री, GST की नई दरें लागू होते ही पहले दिन बिक गईं 1100 कारें

देशभर में नवरात्र के साथ ही नई जीएसटी दरें लागू हुई हैं। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थकेयर और घरेलू जरूरत की कई वस्तुओं पर टैक्स दरें घटा दी गईं। नतीजा यह हुआ कि कार समेत तमाम वाहनों की कीमतों में हजारों रुपये तक की कमी आई। शोरूम संचालकों के मुताबिक, एक मिड-रेंज कार पर ग्राहक को औसतन 25 से 40 हजार रुपये तक का सीधा फायदा मिल रहा है। यही वजह है कि नवरात्र के पहले दिन से ही शोरूम्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी।