Rakhi स्पेशल: रानी कर्णावती ने चित्तौड़ को बचाने के लिए हुमायूं को भेजी थी राखी, जानिए रक्षाबंधन से जुड़ी ऐतिहासिक कहानी

1530 का समय था। मेवाड़ की रानी कर्णावती जोकि राणा सांगा की विधवा थी। वह अपने राज्य को संकट से बचाने के लिए संघर्षरत थीं। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला बोल दिया था। मेवाड़ की सेना कमजोर थी। ऐसे में रानी को मदद की सख्त जरूरत थी। तब रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी भेजी। यह राखी सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि एक बहन का अपने भाई से रक्षा का आह्वान थी।