Rapper Balendra Shah: रैप से राजनीति तक: बालेन शाह की सफलता की पूरी कहानी, जानिए ऐसे शख्सियतों को जो रैपर से राजनेता बने

Rapper Balendra Shah Nepal Next PM: रैपर से राजनेता बने बालेन शाह इसी सप्ताह औपचारिक रूप से सिंह दरबार यानी कार्यपालिका के मुख्य सचिवालय में प्रवेश करेंगे। वह देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वह नेपाल के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सिंह दरबार तक पहुंचने की उनकी यह यात्रा रोमांच और रहस्य से भरी रही है और अपने आप में एक किंवदंती बन चुकी है। उन्होंने संगीत की दुनिया से राजनीति का सफर तय कर नेपाल की राजनीति में सबसे सफल बदलाव दिखाया है। आमतौर पर राजनेताओं के बेटे या राजनीति के जरिए ही लोग सत्ता में पहुंचते हैं, लेकिन बालेन शाह का मामला बिल्कुल अलग है। आइए जानते हैं कैसे।