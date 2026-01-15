राजस्थान के इस नेता ने देश और प्रदेश की राजनीति में मनवाया अपने कौशल का लोहा, लेकिन एक चूक से चली गई थी सीएम की कुर्सी

Jagannath Pahadia Birth Anniversary: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम से आज हर कोई परिचित है। भजनलाल शर्मा भरतपुर जिले के एक छोटे से गांव अटारी से ताल्लुक रखते हैं। बेहद साधारण परिवार में जन्मे भजनलाल शर्मा की राजनीतिक यात्रा आसान नहीं रही, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ही भजनलाल शर्मा को सीधे मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला राजस्थान ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय रहा।