पांच गोलियों से छलनी शरीर फिर भी दुश्मन मेजर की काटी गर्दन, जानिए राजस्थान के 6 वीर सपूतों की कहानी

Republic Day Special: सेना में वीरता के लिए कई मेडल मिले, देश का दूसरा सबसे बड़ा गैलेंट्री अवॉर्ड महावीर चक्र भी मिला, लेकिन रणबांकुरों की धरती और अपनी खुद की मिट्टी पर सेना दिवस परेड में शामिल होने का सम्मान पाना मेरे लिए अब तक का सबसे बड़ा सम्मान है। यह कहना है महावीर चक्र विजेता सीकर जिले ​के झालरा गांव के निवासी कमांडो दिगेंद्र कुमार (57) का।