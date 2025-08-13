वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा: हवाई सफर के लिए 85 हजार आवेदन, जानें किन लोगों को मिलेगा मौका… खुलने वाली है लॉटरी

इस बार की यात्रा के लिए सर्वाधिक आवेदन हवाई मार्ग से काठमांडू स्थित पशुपति नाथ मंदिर के दर्शन के लिए किए गए हैं। महज छह हजार सीटों के लिए प्रदेशभर से 85,036 लोगों ने आवेदन किए। कई बुजुर्गों ने रेल के साथ हवाईयात्रा का भी ऑप्शन भरा है। अब अगले सप्ताह लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें तय सीटों के आधार पर तीर्थयात्रियों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही सितंबर महीने में पहली ट्रेन रवाना की जाएगी।