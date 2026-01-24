Tobacco Ban in Odisha: ओडिशा में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बढ़ रही स्मोकिंग की लत, देश में हर घंटे तंबाकू से होती हैं 154 मौतें

एनएफएचएस-5 (NFHS-4) सर्वेक्षण के अनुसार, ओडिशा में तंबाकू का सेवन राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। राज्य में 15 वर्ष से अधिक आयु की 38.41% आबादी तंबाकू का सेवन करती है। देश में इस आंकड़े के साथ ओडिशा देश में छठे स्थान पर है। ओडिशा के बारे में एक और तथ्य चौंकाने वाला यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ध्रूमपान की लत बढ़ रही है। एनएफएचएस-4 (NFHS-4) सर्वेक्षण में ओडिशा में 55.9 फीसदी पुरुष धूम्रपान करते थे, जो बाद के सर्वे में घटकर 51. 6 प्रतिशत रह गया। वहीं, एनएफएचएस-4 में 17.3 फीसदी महिलाएं तंबाकू का धूम्रपान करती पाई गई थीं, लेकिन अगले सर्वे में ऐसा करने वाले महिलाओं का प्रतिशत बढ़कर 26 फीसदी हो गया।