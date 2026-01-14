Winter snowfall reduced: हिमालय में कम बर्फबारी से सूख रही चोटियां, 2 अरब लोगों पर मंडराया खतरा, एक्सपर्ट्स ने पत्रिका को क्या बताया, पढ़िए

हिमांशु इस सवाल के जवाब देते हुए कहते हैं, 'बर्फबारी कम होने से हिमालय में बर्फ के स्टॉक में लगातार कमी आ रही है। इसका असर यह होगा कि गर्मी के दिनों की संख्या में लगातार इजाफा होगा। गर्मी की तीव्रता में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसके साथ ग्लेशियर पिघलने की दर कम होती चली जाएगी और नतीजा यह होगा कि गर्मियों में नदियों को जल मिलना बंद हो जाएगा। इसका नतीजा यह होगा कि भूजल संकट से लेकर खेतों को सींचने के लिए पानी कम पड़ जाएगा। पानी की कमी पेयजल संकट को बढ़ाने का काम करेगा। इसका असर पनबिजली पर पड़ेगा। इसका असर हिमालय की जैव विविधता पर पड़ेगा। भविष्य में यह बढ़ता ही जाएगा।