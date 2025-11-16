ये पत्थर चुप हैं… लेकिन इनकी कहानी में जान है! जानें छत्तीसगढ़ के बरतियांभाठा गांव की रहस्यमयी कहानी…

आज भी बरतियांभाठा में दूर-दूर तक बिखरे आदमकद पत्थर दिखाई देते हैं, जिन्हें ग्रामीण ‘पत्थर की बारात’ के रूप में पहचानते हैं। कई पत्थर मानवाकृति जैसे दिखते हैं- कहीं दो हाथ फैलाए आकृति, कहीं घोड़े जैसी संरचना, कहीं ढोल-नगाड़े की आकृति तो कहीं लंबे, चौड़े पत्थर जिन्हें लोग बाजे वालों का रूप मानते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि कभी यहां ऐसे 150 से अधिक पत्थर हुआ करते थे, जिनमें से कुछ समय के साथ टूट गए या मिट्टी में दब गए, लेकिन आज भी इन पत्थरों की रहस्यमयी उपस्थिति गांव की भूगोल में स्पष्ट दर्ज है।