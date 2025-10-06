Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

ऑटोग्राफ लेने आई फैन पर से सुनील गावस्कर नहीं हटा पाए थे नजर, शुरु हुई गजब की प्रेम कहानी, फिर ऐसे किया था प्रपोज

भारतीय क्रिकेट टीम का मैच देखने पहुंची मार्शनील क्रिकेट की बड़ी फैन थीं और उनके पसंदीदा खिलाड़ी सुनील गावस्कर थे। लंच ब्रेक के दौरान ऑटोग्राफ लेने पहुंची मार्शनील पर से गावस्कर की नजर नहीं हटी और यहीं से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

image

अंशिका वर्मा

Oct 06, 2025

Sunil Gavaskar Love Story

सुनील गावस्कर (फोटो- IANS)

क्रिकेट की दुनिया में सुनील गावस्कर का नाम सुनते ही लोगों की आंखों में सम्मान झलकता है। भारत के इस महान बल्लेबाज़ ने न सिर्फ मैदान पर इतिहास रचा, बल्कि अपने जीवन में भी एक ऐसी प्रेम कहानी लिखी जो किसी फिल्म से कम नहीं। एक ऐसा प्यार जो एक साधारण फैन मोमेंट से शुरू हुआ और शादी तक पहुंच गया। यह कहानी है सुनील और मार्शनील गावस्कर की।

यह बात है 1973 की, जब भारत में क्रिकेट ने अपनी जड़ें जमानी शुरू की थी। दिल्ली में पढ़ाई कर रही मार्शनील मेहरोत्रा क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन थीं और उनके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, सुनील गावस्कर। एक दिन जब वे अपनी सहेलियों के साथ मैच देखने पहुँचीं, तो उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि यह दिन उनकी ज़िंदगी कहमेशा के लिए बदल देगा।

ऑटोग्राफ लेने पहुंची थीं मार्शनील

लंच ब्रेक में सभी सहेलियों ने तय किया कि वे खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ लेंगी। मार्शनील ने भी हिम्मत जुटाई और भीड़ से निकलकर सीधे सुनील गावस्कर के पास पहुँचीं। सुनील ने मुस्कुराते हुए एक कागज़ पर अपने साइन किए। वह कुछ सेकंड का पल था लेकिन सुनील के लिए वह खास बन गया। उसके बाद जैसे नियति ने दोनों के रास्ते आपस में जोड़ दिए। सुनील का कानपुर (जहां मार्शनील का परिवार रहता था) आना-जाना बढ़ गया। मैच के बहाने, आयोजनों के बहाने, दोनों की मुलाक़ातें बढ़ने लगीं। सुनील गावस्कर की ज़िंदगी, जो पहले सिर्फ़ क्रिकेट के इर्द-गिर्द घूमती थी, अब उसमें एक नया नाम जुड़ गया था, मार्शनील।

कानपुर के ग्रीन पार्क में किया प्रपोज

धीरे-धीरे यह रिश्ता गहराता गया। कानपुर में आयोजित एक मैच के दौरान सुनील ने शानदार बल्लेबाज़ी की। स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों की तालियों के बीच, मैच के बाद उन्होंने सबके सामने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने वहीं, सबके बीच, मार्शनील के परिवार की मौजूदगी में उन्हें प्रपोज़ कर दिया। वो पल किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। मैदान की मिट्टी में खड़ा एक स्टार बल्लेबाज़, अपने फैन से किए वादे को जीवनभर निभाने की इच्छा लेकर सामने था। मार्शनील के चेहरे पर मुस्कान थी, और जवाब था, “हाँ।”

इसके बाद 23 सितंबर 1974 का वह ऐतिहासिक दिन आया, जब सुनील गावस्कर और मार्शनील हमेशा के लिए एक-दूसरे के हो गए। उस दौर में एक क्रिकेट स्टार का किसी फैन से शादी करना चर्चा का बड़ा विषय था। लेकिन सुनील और मार्शनील ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी पहचान या दर्जे का मोहताज नहीं होता। आज भी जब उनकी लव स्टोरी का ज़िक्र होता है, तो लोग कहते हैं, एक ऑटोग्राफ से शुरू हुई कहानी, जीवनभर के रिश्ते में बदल गई। यही बन गई क्रिकेट जगत की सबसे प्यारी, सबसे अनोखी फैन टू वाइफ लव स्टोरी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

06 Oct 2025 07:42 pm

Published on:

06 Oct 2025 07:28 pm

Hindi News / Patrika Special / ऑटोग्राफ लेने आई फैन पर से सुनील गावस्कर नहीं हटा पाए थे नजर, शुरु हुई गजब की प्रेम कहानी, फिर ऐसे किया था प्रपोज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

दिवाली पर राजस्थान में बढ़ेगी शराब तस्करी! इन मार्गों से होकर आती है शराब

Rajasthan Today Liquor Sold New Prices Excise Department has released New Rate List
Patrika Special News

MP में सरकारी नियमों पर बड़ा अपडेट, बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार

MP news
Patrika Special News

महाविद्यालयों में डगमगाई शिक्षा व्यवस्था, 2 हजार से अधिक पद खाली, उच्च शिक्षा विभाग की रिपोर्ट देख चौंक जाएंगे आप

कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

रतन टाटा के निधन को अभी 1 साल ही हुए और टाटा ट्रस्ट में पड़ी फूट! निवेशकों में चिंता, सरकार करेगी मीटिंग

Tata Trust dispute
Patrika Special News

Nobel Peace Prize: अहिंसा के पुजारी गांधीजी 5 बार हुए नामित, नहीं देने पर नोबेल समिति ने खेद जताया, बनाए कई बहाने

Mahatma Gandhi Nobel Peace Prize
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.