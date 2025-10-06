ऑटोग्राफ लेने आई फैन पर से सुनील गावस्कर नहीं हटा पाए थे नजर, शुरु हुई गजब की प्रेम कहानी, फिर ऐसे किया था प्रपोज

लंच ब्रेक में सभी सहेलियों ने तय किया कि वे खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ लेंगी। मार्शनील ने भी हिम्मत जुटाई और भीड़ से निकलकर सीधे सुनील गावस्कर के पास पहुँचीं। सुनील ने मुस्कुराते हुए एक कागज़ पर अपने साइन किए। वह कुछ सेकंड का पल था लेकिन सुनील के लिए वह खास बन गया। उसके बाद जैसे नियति ने दोनों के रास्ते आपस में जोड़ दिए। सुनील का कानपुर (जहां मार्शनील का परिवार रहता था) आना-जाना बढ़ गया। मैच के बहाने, आयोजनों के बहाने, दोनों की मुलाक़ातें बढ़ने लगीं। सुनील गावस्कर की ज़िंदगी, जो पहले सिर्फ़ क्रिकेट के इर्द-गिर्द घूमती थी, अब उसमें एक नया नाम जुड़ गया था, मार्शनील।