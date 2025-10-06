ऑटोग्राफ लेने आई फैन पर से सुनील गावस्कर नहीं हटा पाए थे नजर, शुरु हुई गजब की प्रेम कहानी, फिर ऐसे किया था प्रपोज

सुनील गावस्कर (फोटो- IANS)
क्रिकेट की दुनिया में सुनील गावस्कर का नाम सुनते ही लोगों की आंखों में सम्मान झलकता है। भारत के इस महान बल्लेबाज़ ने न सिर्फ मैदान पर इतिहास रचा, बल्कि अपने जीवन में भी एक ऐसी प्रेम कहानी लिखी जो किसी फिल्म से कम नहीं। एक ऐसा प्यार जो एक साधारण फैन मोमेंट से शुरू हुआ और शादी तक पहुंच गया। यह कहानी है सुनील और मार्शनील गावस्कर की।
यह बात है 1973 की, जब भारत में क्रिकेट ने अपनी जड़ें जमानी शुरू की थी। दिल्ली में पढ़ाई कर रही मार्शनील मेहरोत्रा क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन थीं और उनके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, सुनील गावस्कर। एक दिन जब वे अपनी सहेलियों के साथ मैच देखने पहुँचीं, तो उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि यह दिन उनकी ज़िंदगी कहमेशा के लिए बदल देगा।
लंच ब्रेक में सभी सहेलियों ने तय किया कि वे खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ लेंगी। मार्शनील ने भी हिम्मत जुटाई और भीड़ से निकलकर सीधे सुनील गावस्कर के पास पहुँचीं। सुनील ने मुस्कुराते हुए एक कागज़ पर अपने साइन किए। वह कुछ सेकंड का पल था लेकिन सुनील के लिए वह खास बन गया। उसके बाद जैसे नियति ने दोनों के रास्ते आपस में जोड़ दिए। सुनील का कानपुर (जहां मार्शनील का परिवार रहता था) आना-जाना बढ़ गया। मैच के बहाने, आयोजनों के बहाने, दोनों की मुलाक़ातें बढ़ने लगीं। सुनील गावस्कर की ज़िंदगी, जो पहले सिर्फ़ क्रिकेट के इर्द-गिर्द घूमती थी, अब उसमें एक नया नाम जुड़ गया था, मार्शनील।
धीरे-धीरे यह रिश्ता गहराता गया। कानपुर में आयोजित एक मैच के दौरान सुनील ने शानदार बल्लेबाज़ी की। स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों की तालियों के बीच, मैच के बाद उन्होंने सबके सामने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने वहीं, सबके बीच, मार्शनील के परिवार की मौजूदगी में उन्हें प्रपोज़ कर दिया। वो पल किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। मैदान की मिट्टी में खड़ा एक स्टार बल्लेबाज़, अपने फैन से किए वादे को जीवनभर निभाने की इच्छा लेकर सामने था। मार्शनील के चेहरे पर मुस्कान थी, और जवाब था, “हाँ।”
इसके बाद 23 सितंबर 1974 का वह ऐतिहासिक दिन आया, जब सुनील गावस्कर और मार्शनील हमेशा के लिए एक-दूसरे के हो गए। उस दौर में एक क्रिकेट स्टार का किसी फैन से शादी करना चर्चा का बड़ा विषय था। लेकिन सुनील और मार्शनील ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी पहचान या दर्जे का मोहताज नहीं होता। आज भी जब उनकी लव स्टोरी का ज़िक्र होता है, तो लोग कहते हैं, एक ऑटोग्राफ से शुरू हुई कहानी, जीवनभर के रिश्ते में बदल गई। यही बन गई क्रिकेट जगत की सबसे प्यारी, सबसे अनोखी फैन टू वाइफ लव स्टोरी।
