Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

Sutlej River Flood: भारत-पाक बॉर्डर के दोनों ओर तबाही, बाढ़ से बर्बादी के दृश्य देख निकल रहे आंसू

पंजाब के फाजिल्का जिले के बॉर्डर से सटे गांव खानपुर के भजनलाल ईशराम बताते हैं कि 1988 में सतलुज के पानी ने जैसा तांडव मचाया था, वैसा ही अब देखने को मिल रहा है।

श्री गंगानगर

मंगेश कौशिक

Aug 29, 2025

Photo- Patrika

श्रीगंगानगर । सतलुज नदी में आई बाढ़ बॉर्डर के इस पार और उस पार भारी तबाही मचा रही है। इस पार भारत का पंजाब है तो उस पार पाकिस्तान का। विभाजन से पहले इधर चढ़दा पंजाब (सूर्योदय) था तो उधर लहंदा पंजाब (सूर्यास्त) था। अब दोनों के बीच रेडक्लिफ रेखा खींची होने के बाद भी बाढ़ से हो रही बर्बादी के दृश्य देख आंखों से निकल रहे आंसू एक ही नदी के पानी में घुल रहे हैं। इधर बाढ़ से घिरे गांवों के लोग वाहे गुरु से अरदास कर रहे हैं तो उधर संकट से उबारने के लिए अल्लाह की इबादत।

200 से अधिक गांव डूबे

बाढ़ से दोनों तरफ हजारों एकड़ धान व कॉटन की फसल बर्बाद हो चुकी है। पानी की धार न जाने कितने मवेशियों को अपने साथ बहा ले गई। खेतों में बने आलीशान मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। सैकड़ों गांव पानी से घिरे हुए हैं। मकानों में रखा सामान तहस-नहस हो गया। पानी की चपेट में आकर चारा खराब होने से पशु भूख से बिलबिला रहे हैं। मीलों तक फैले पानी के बीच उनके लिए चारे की व्यवस्था करना आसान नहीं।

आमतौर पर बा़ढ़ का पानी हफ्ते भर में उतर जाता है और जिंदगी पटरी पर आ जाती है। इस बार हालात विकट हैं। हिमाचल में हो रही भारी बारिश से पोंग, भाखड़ा और रणजीत सागर बांध का जलस्तर जलग्रहण क्षमता तक पहुंचने के कारण पानी की निकासी करनी पड़ रही है, जिससे बाढ़ का रौद्र रूप शांत नहीं हो रहा।

इस समय पंजाब में सतलुज, रावी और व्यास नदियों में जलस्तर बढ़ने से पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर और फाजिल्का जिलों के 200 से अधिक गांव डूब गए हैं। वहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना बचाव कार्य में जुटी है। बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान के लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, पाकपट्टन, बहावल नगर और बहावलपुर जिलों में इन नदियों का पानी जनजीवन को प्रभावित कर रहा है।

प्रभावित किसान होश हवास खो रहे

Photo- Patrika

खेतों में लहलहा रही फसलों को बाढ़ में डूबने से बचाने के लिए किसान रात-दिन बंधों की रखवाली करने में और उन्हें मजबूत करने में जुटे हैं। इसके बाद भी पानी के दबाव से कोई बंधा टूटता है तो प्रभावित किसान होश हवास खो बैठते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं।

इधर कोई किसान फसल की बर्बादी पर आंसू बहाता हुआ वाहे गुरु को याद करता दिखता है तो उधर, कोई पशु पालक अपने पशुओं को नदी की तेज धार में बहते देख आसमान की ओर हाथ उठाकर अल्लाह से बचाव की गुहार लगाता। नदी की धार में बहते पशुओं के शव देखकर तो किसी का भी दिल पसीज जाए।

37 साल पहले भी सतलुज के पानी ने मचाया था तांडव

पंजाब के फाजिल्का जिले के बॉर्डर से सटे गांव खानपुर के भजनलाल ईशराम बताते हैं कि 1988 में सतलुज के पानी ने जैसा तांडव मचाया था, वैसा ही अब देखने को मिल रहा है। बॉर्डर से सटे एक दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ के पानी ने भारी तबाही मचाई है। हजाराें एकड फसलों पर बाढ़ का पानी फिर गया है।

बारेकां, सादकी सहित कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पाकिस्तान जा रहा सतलुज और रावी नदी का पानी पाकिस्तान से घूमकर वापस भारत की तरफ आया तो बाढ़ का फैलाव फाजिल्का तक हो जाएगा। फाजिल्का उपायुक्त अमरप्रीत कौर संधू के अनुसार जिले के बीस गांव बाढ़ की चपेट में है। सतलुज का जलस्तर कम नहीं हुआ तो और भी गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Aug 2025 04:38 pm

Published on:

29 Aug 2025 04:37 pm

Hindi News / Patrika Special / Sutlej River Flood: भारत-पाक बॉर्डर के दोनों ओर तबाही, बाढ़ से बर्बादी के दृश्य देख निकल रहे आंसू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.