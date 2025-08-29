Sutlej River Flood: भारत-पाक बॉर्डर के दोनों ओर तबाही, बाढ़ से बर्बादी के दृश्य देख निकल रहे आंसू

श्रीगंगानगर । सतलुज नदी में आई बाढ़ बॉर्डर के इस पार और उस पार भारी तबाही मचा रही है। इस पार भारत का पंजाब है तो उस पार पाकिस्तान का। विभाजन से पहले इधर चढ़दा पंजाब (सूर्योदय) था तो उधर लहंदा पंजाब (सूर्यास्त) था। अब दोनों के बीच रेडक्लिफ रेखा खींची होने के बाद भी बाढ़ से हो रही बर्बादी के दृश्य देख आंखों से निकल रहे आंसू एक ही नदी के पानी में घुल रहे हैं। इधर बाढ़ से घिरे गांवों के लोग वाहे गुरु से अरदास कर रहे हैं तो उधर संकट से उबारने के लिए अल्लाह की इबादत।