Patrika Special News

बचा हुआ खाना टर्की-क्रैनबेरी को ग्रिल्ड चीज़ में डालो, 10 मिनट में बन जाएगा ऐसा सैंडविच कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे!

Thanksgiving Leftover Grilled Cheese: थैंक्स गिविंग की बची टर्की-क्रैनबेरी को ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच बना कर 10 मिनट में खत्म करो, बाहर क्रिस्पी और अंदर पिघली चीज़ का कमाल!

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 25, 2025

Thanksgiving Leftover Grilled Cheese

टर्की और क्रैनबेरी सॉस के साथ ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट.)

Thanksgiving Leftover Grilled Cheese: पश्चिम की परंपरा है कि थैंक्स गिविंग (Thanksgiving Leftover Grilled Cheese) का अगला दिन आते ही हर घर में एक ही सवाल गूंजता है – अब इस ढेर सारे बचे हुए खाने का क्या करें ? प्लेट फिर से गर्म कर के खाओगे तो दो बार में ही जी ऊब जाएंगे, लेकिन अब एक सुपर आसान और गजब का ऐसा क्रिस्पी तरीका सामने आया है, जहां खाना फेंकना भी नहीं है और बचे हुए खाने (Post Thanksgiving Recipe) का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाए। जी हां!–बची हुई रोस्ट टर्की और क्रैनबेरी सॉस डाल कर बनाइए क्रिस्पी ग्रिल्ड चीज़ (Turkey Cranberry Sandwich) सैंडविच! यह कोई आम सैंडविच (Crispy Grilled Cheese Hack) नहीं है। बाहर से मेयोनीज़ लगा कर सेंकने से यह गजब का क्रंची लगता है। खास बात यह है कि अंदर चीज़ पिघल कर लेयर बन जाती है। यही नहीं टर्की का रसीला स्वाद और क्रैनबेरी की खट्टी-मीठी चटनी मिल कर शानदार कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कुल मिला कर सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाएगा और खाने में इतना लज़ीज कि आप बार-बार बनाएंगे। इस सैंडविच की खासियत यह है कि आप अपना बचा हुआ कोई भी सामान इसमें डाल सकते हैं। चीज़ बोर्ड से बची हुई चीज़ ? डाल दो। हैम खाया था टर्की की जगह ? वो भी चलेगा। ब्रसेल्स स्प्राउट्स, स्वीट पोटेटो, कोलार्ड ग्रीन्स या ग्रीन बीन्स – जो मन करे डालो। यह सैंडविच एक खाली कैनवास है, आप जितना क्रिएटिव बनोगे उतना मज़ा आएगा।

इसे बनाने का तरीका बेहद आसान

दो ब्रेड स्लाइस लो (सॉरडफ, व्हाइट, होल व्हीट – जो घर में हो।)
बाहर की तरफ पतला मेयोनीज़ लगाओ। (ये सीक्रेट क्रिस्पी ट्रिक है।)
एक स्लाइस पर चेडर चीज़, फिर टर्की के टुकड़े, क्रैनबेरी सॉस और ऊपर फिर चीज़।
दूसरी ब्रेड ऊपर रख कर मध्यम आंच पर 3-4 मिनट हर तरफ सेंको।
बस तैयार! गोल्डन ब्राउन और चीज़ खींचती हुई निकलेगी।

यह अब तक का सबसे क्रिस्पी सैंडविच बना

कैलोरी की चिंता मत करो – एक सैंडविच में करीब 569 कैलोरी, 36 ग्राम प्रोटीन – यानी भरपेट और हेल्दी भी। सोशल मीडिया पर यह रेसिपी वायरल हो रही है। लोग लिख रहे हैं – “पहले लगता था मेयो बाहर लगाना अजीब है, लेकिन यह अब तक का सबसे क्रिस्पी सैंडविच बना”, “मेरे बच्चे जो दो दिन से नखरे कर रहे थे, तीन-तीन सैंडविच खा गए”। कई लोगों ने इसमें स्टफिंग और ग्रेवी भी डाल कर अपना वर्जन बनाया है। अब लोग पूछ रहे हैं – क्या इसे एयर फ्रायर में बना सकते हैं? जवाब है हां! 180 डिग्री पर 8-10 मिनट में परफेक्ट तैयार हो जाएगा। कुछ लोग इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी डाल कर “मोइस्ट मेकर” स्टाइल बना रहे हैं।

लोग एक-दूसरे को चैलेंज कर रहे

अब लोग एक-दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं कि “अपना बचा हुआ थैंक्सगिविंग सैंडविच दिखाओ”। कोई इसमें मैश्ड पोटेटो की मोटी लेयर डाल रहा है, कोई स्टफिंग को चीज़ के साथ मिला कर भर रहा है, तो कोई ग्रेवी में डुबोकर मोइस्ट मेकर स्टाइल बना रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा लाइक्स और शेयर्स उसी को मिल रहे हैं जिसमें बाहर की तरफ मेयोनीज़ लगा कर गोल्डन क्रिस्पी किया गया है – यह छोटी-सी ट्रिक सैंडविच का पूरा गेम बदल देती है!

बचा हुआ खाना फ्रिज से निकाल कर दो घंटे से ज़्यादा बाहर न रहने दो

बहरहाल जो लोग डाइट पर हैं, वो भी खुश हैं क्योंकि एक सैंडविच में भरपूर प्रोटीन (36 ग्राम) मिल रहा है और इसे
होल व्हीट या सॉरडफ ब्रेड से बनाओ तो फाइबर भी बढ़िया आ जाता है। बस एक बात का ध्यान रखो – बचा हुआ खाना फ्रिज से निकाल कर दो घंटे से ज़्यादा बाहर न रहने दो और चार दिन में खत्म कर लो, वरना स्वाद के साथ-साथ सेहत भी खराब हो सकती है। तो आज शाम को किचन में घुसो, पैन गर्म करो और इस वायरल ग्रिल्ड चीज़ को बनाकर देखो – गारंटी है कि कल फिर यही बनाओगे!

(वॉशिंगटन पोस्ट का यह आलेख patrika.comकॉम पर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है।)

संबंधित विषय:

कब मिलेगी जहर से मुक्ति

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

25 Nov 2025 06:00 am

Published on:

25 Nov 2025 06:00 am

Hindi News / Patrika Special / बचा हुआ खाना टर्की-क्रैनबेरी को ग्रिल्ड चीज़ में डालो, 10 मिनट में बन जाएगा ऐसा सैंडविच कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे!

Patrika Special News

