पश्चिमी यूपी में धधक उठी थी क्रांति की ज्वाला, बागपत के सिसाना में रखे गए थे एसेंबली में फेंके बम



स्‍थानीय लोग बताते हैं कि 3 अप्रैल 1929 को विमल प्रसाद जैन के सिसाना स्थित घर पर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण वोहरा और दुर्गा भाभी ने एक गुप्त बैठक की थी। इस बैठक में असेंबली में बम फेंकने की पूरी कार्ययोजना तैयार की गई। सहारनपुर से लाए गए बमों को विमल के घर में एक विशेष तिजोरी में छिपाकर रखा गया था। अगले दिन, 4 अप्रैल 1929 को इन बमों को दिल्ली ले जाया गया और 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में इस योजना को अंजाम दिया गया। इस दौरान विमल प्रसाद जैन और चंद्रशेखर आजाद पिस्तौल लिए असेंबली के बाहर पहरा दे रहे थे। यह जानकारी स्थानीय निवासियों और विमल प्रसाद के परिवार द्वारा पीढ़ियों से संरक्षित ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है।