ट्रंप ने कैसे खड़ी की इमिग्रेशन वॉल, क्यों खून के आंसू रो रहीं यूएस की कंपनियां ?

Trump H-1B visa crackdown: डोनाल्ड ट्रंप सरकार की नई इमिग्रेशन नीतियां (Foreign professionals US immigration) विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में जॉब करने का सपना तोड़ रही हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और टेक एक्सपर्ट्स जैसे स्किल्ड वर्कर्स अब वीजा (Trump H-1B visa crackdown) के नाम पर बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। ध्यान रहे कि सितंबर 2025 से लागू हुई सख्ती ने H-1B जैसे वीजा महंगा (H-1B visa fee 2025) और मुश्किल बना दिया है। कंपनियां चेतावनी दे रही हैं कि टेलेंट की कमी से इनोवेशन रुकेगा और जॉब्स बाहर चले जाएंगे। ये पॉलिसी 'अमेरिका फर्स्ट' का नारा तो दे रही हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को झटका लगा रही हैं। आइए देखें, विदेशी पेशेवरों के रास्ते में आ रहीं 5 बड़ी रुकावटें।