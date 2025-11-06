Slowdown in US: ऊंची दुकान-फीके पकवान! मंदी में धंसता जा रहा ट्रंप का अमेरिका, चपेट में आए लाखों परिवार

अमेरिका में यह मंदी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। 10 में से करीब 9 अमेरिकी ऐसे राज्यों में रह रहे हैं, जो आर्थिक दबाव में हैं। अमेरिका एक ऐसी मंदी का सामना कर रहा है, जो पहली नजर में जितनी दिखती है, उससे कहीं अधिक व्यापक है। भले ही जीडीपी ग्रोथ और बेरोजगारी के आंकड़े स्टेबल दिखें, लेकिन कई राज्यों की वास्तविक स्थिति इससे अलग है। रिपोर्ट में विश्लेषकों के हवाले से बताया गया कि 22 राज्य और वाशिंगटन डी.सी. या तो मंदी में हैं या मंदी के करीब हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह देश का लगभग आधा हिस्सा है, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से देखें तो इसका अर्थ है कि लगभग 10 में से 9 अमेरिकी उन क्षेत्रों में रह रहे हैं, जहां आर्थिक दबाव महसूस किया जा रहा है।