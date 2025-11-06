Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आई तेजी, चांदी भी उछली, जानिए क्या हैं आज भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को बढ़त देखने को मिल रही है। सोने का घरेलू वायदा भाव भी गुरुवार सुबह बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना 0.10 फीसदी या 115 रुपये की बढ़त के साथ 1,20,637 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। डॉलर में कमजोरी के चलते सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। हालांकि, यूएस फेड रेट कट की उम्मीदें घटने से यह तेजी सीमित है। अमेरिका में रोजगार के आंकड़े उम्मीद से अधिक मजबूत रहने से रेट कट की उम्मीदों को झटका लगा है।