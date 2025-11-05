कब रोक देनी चाहिए अपनी म्यूचुअल फंड SIP? आपको भी दिख रहे हैं ये 5 सिग्नल तो ले सकते हैं एक्शन

म्यूचुअल फंड एसआईपी में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। (PC: Pexels)
Mutual Fund SIP Tips: एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वह तरीका है, जिसमें आप हर महीने एक छोटी रकम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की मदद से छोटी-छोटी एसआईपी से बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। आमतौर पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एसआईपी रोकने या बंद करने की सलाह नहीं देते हैं। चाहे मार्केट में बुल रन चल रहा हो या भारी गिरावट हो, एसआईपी जारी रखने की ही सलाह दी जाती है। क्योंकि मार्केट के उतार-चढ़ाव का असर लॉन्ग टर्म में काफी कम रह जाता है। लेकिन फिर भी कई ऐसी स्थितियां हैं, जिनमें एसआईपी रोकने का फैसला गलत नहीं होता।
एम्फी के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2025 में बंद हुई एसआईपी की कुल संख्या 44.03 लाख रही। जबकि अगस्त में यह संख्या 41.15 लाख थी। यानी एक महीने में लगभग 7% की वृद्धि हुई है। इनमें वे एसआईपी भी शामिल हैं, जिनकी अवधि पूरी हो चुकी थी। आइए उन स्थितियों के बारे में जानते हैं, जिनमें एसआईपी रोकने का फैसला गलत नहीं होता है।
एक कारण यह हो सकता है कि आप अपने निवेश को डायवर्सिफाई करना चाहते हों। जैसे, अगर आप एक ही स्कीम में फंसे रहने के बजाय विभिन्न योजनाओं में निवेश फैलाना चाहते हैं, तो आप एक बड़ी एसआईपी बंद करके कई छोटी एसआईपी शुरू कर सकते हैं।
कभी-कभी आपको एहसास होता है कि आपने गलत फंड, कैटेगरी या फंड हाउस चुना था। ऐसी स्थिति में आप अपनी गलती सुधारने के लिए एसआईपी बंद करके फंड को कहीं और लगाना चाहेंगे। यह काम सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) के जरिए किया जा सकता है।
एक कारण यह हो सकता है कि आपने किसी सेक्टोरल फंड में निवेश किया हो, जो खराब दौर से गुजर रहा है। ऐसे में लंबे समय तक धैर्य रखने के बजाय, आप बाहर निकलकर अपने फंड को किसी इंडेक्स फंड में दोबारा निवेश करना चाहेंगे।
एक कारण यह हो सकता है कि आपके जीवन में अचानक कोई इमरजेंसी आ गई हो और आपको तुरंत पैसों की आवश्यकता हो। इस परिस्थिति में अगर आपके लिए एसआईपी जारी रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप इसे रोक भी सकते हैं।
एसआईपी बंद करने का एक प्रमुख कारण यह हो सकता है कि आपने अपना वित्तीय लक्ष्य हासिल कर लिया है। उदाहरण के लिए, यदि आपने वह धनराशि जमा कर ली है, जिसकी आपने योजना बनाई थी, तो आप फिलहाल एसआईपी बंद करने का निर्णय ले सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग