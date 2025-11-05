कब रोक देनी चाहिए अपनी म्यूचुअल फंड SIP? आपको भी दिख रहे हैं ये 5 सिग्नल तो ले सकते हैं एक्शन

Mutual Fund SIP Tips: एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वह तरीका है, जिसमें आप हर महीने एक छोटी रकम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की मदद से छोटी-छोटी एसआईपी से बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। आमतौर पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एसआईपी रोकने या बंद करने की सलाह नहीं देते हैं। चाहे मार्केट में बुल रन चल रहा हो या भारी गिरावट हो, एसआईपी जारी रखने की ही सलाह दी जाती है। क्योंकि मार्केट के उतार-चढ़ाव का असर लॉन्ग टर्म में काफी कम रह जाता है। लेकिन फिर भी कई ऐसी स्थितियां हैं, जिनमें एसआईपी रोकने का फैसला गलत नहीं होता।