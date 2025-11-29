कभी TV एंटीना हुआ करता था स्टेटस सिंबल, एक घर में जुटता था पूरा मोहल्ला, बुजुर्गों के दिल में ब्लैक एंड व्हाइट के रंग आज भी ताजा

तीन से चार दशक पहले तक हालात ऐसे थे कि रात को टीवी पर कार्यक्रम विशेष देखने के लिए पूरा मोहल्ला टीवी वाले घर में जुटता था। यही नहीं, छतों पर लगने वाला एल्यूमीनियम का चौकोर लंबा एंटीना किसी समय पर स्टेटस सिंबल हुआ करता था। फिर डीडी मेट्रो आने के बाद जलेबीनुमा एंटीना आया। समय बीतने पर अब नई तकनीक आ गई है और एंटीना की जगह केबल, डीटीएच छतरियों व इंटरनेट नेटवर्क ने ले ली है।