उम्र, राजनीति और प्रतिबद्धता… उमा भारती का बयान राजनेताओं को बड़ा संदेश

Uma Bharti: भारतीय राजनीति में जब-जब उमा भारती का नाम आता है, तब-तब उसके साथ जोश, आक्रामकता के साथ सादगी जैसे कई गुण भी याद आ जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उनकी एक विशेष पहचान रही है। अयोध्या आंदोलन से लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय करने वाली उमा भारती ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया और चर्चा में आ गईं। उन्होंने साफ कर दिया कि वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह फैसला उनकी प्रतिबद्धताओं और लक्ष्य पर निर्भर करेगा।