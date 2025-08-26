क्या आप जानते हैं भोपाल का पुराना नाम…? जानें क्या कहता है इतिहास

Bhopal old name:संजना कुमार@पत्रिका: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इन दिनों चर्चा में है, हो भी क्यों न… अब जब किसी शहर के नाम बदलने को लेकर धरना-प्रदर्शन होंगे, नारे लगाए जाएंगे तो, चर्चा होना लाजमी है। शहर के 14 चौराहों पर प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि भोपाल को उसका पुराना नाम भोजपाल दिया जाए। इस प्रदर्शन में भोजपाल मित्र परिषद और आम नागरिकों ने हिस्‍सा लिया और इसे सबसे बड़ा प्रदर्शन बता गया। शहर का नाम बदलने की मांग पहली बार नहीं उठी है, इससे पहले भी कई बार भोपाल (Bhopal old Name) का नाम बदलने की चर्चा होती रही हैं। patrika.com पर जानें क्या कहता है भोपाल का इतिहास (Bhopal History), आखिर क्या है भोपाल का असली या पुराना (Original or old Name of Bhopal) नाम?